"Arbeiten an der Mechanik, der Karosserie, alle regelmäßigen Prüfungen, wir lackieren außerdem und bringen Beschriftungen auf. Auf unserem Gelände finden die Kunden auch eine Waschhalle. Im Grunde machen wir alles, denn der Kunde verlangt heute alle Serviceleistungen aus einer Hand", beschreibt Firmenchefin Simone Ackermann das Portfolio von Frigo-Fahrzeug-Service (FFS) aus Korschenbroich. Besonders stolz sind Geschäftsführerin Ackermann und Willi Vogts, der den Verkauf leitet, auf die Kompetenz in dem Bereich von Kühlerreparaturen. "Wir garantieren dem Kunden, dass sein Koffer nach einer Reparatur so dicht und so glatt ist wie zuvor. Da tritt kein Wasser ein, die Box wird nicht schwerer. Wir sorgen ebenfalls dafür, dass keine Kältebrücken entstehen", verspricht er.

Alle Fahrzeuge verlassen die Werkstatt frisch gewaschen

Nur zum Rahmenrichten muss das Fahrzeug den Betrieb verlassen. Diese Arbeiten werden von einem Partner übernommen. FFS ist DAF- und MAN-Stützpunkt sowie Händler und Vermieter der beiden Marken sowie von Kögel-Trailern. Damit versorgt man auch die zur Firmengruppe gehörige Spedition. Hinzu kommen Serviceverträge mit den Trailerherstellern Kässbohrer, Kögel, Krone und Schmitz Cargobull sowie mit Ladebordwandhersteller Bär Cargolift. Für alles andere ist FFS Partner des Mehrmarken-Konzepts Alltrucks. Außerdem ist FFS Dekra- und Küs-Stützpunkt. "Die Betreuung der Fahrzeuge einer Lkw-Marke reicht heute nicht mehr aus.

Unsere Kunden haben häufig verschiedene Marken im Fuhrpark und wünschen die Betreuung durch eine Werkstatt", erklärt Ackermann. Entsprechend groß ist das Gelände von FFS: 23.000 Quadratmeter misst es, darauf finden sich vier Werkstattbahnen mit zwei Hebebühnen, eine eigene Halle für Ölservice, eine Lackierhalle, die auch komplette Trailer aufnimmt und wo gleichfalls Sonderlacke aufgetragen werden, eine Halle für den Fahrzeugbau mit Fünf-Tonnen-Kranbahn, etwa um ein Kühlaggregat zu montieren, und die Waschstraße. "Alles was an Fahrzeugen reinkommt, verlässt die Werkstatt nur frisch gewaschen", sagt die Firmenchefin. Hinzu kommen Stellflächen für Fahrzeuge in der Auslieferung. Das Einzugsgebiet von FFS ist groß. Dazu zählt nicht nur die Stammkundschaft aus einem Radius von 50 Kilometern, was den Großraum Neuss-Köln-Aachen bis hin zum Ruhrgebiet einschließt. Es reiche bis hin zu Kunden aus Polen und Bulgarien, erzählt Willi Vogts. Darunter sind Fuhrparks aller Größen sowie mit Trailer-Profi aus Heinsberg ein großer Vermieter, für den FFS alle Wartungen und Reparaturen übernimmt. Um deren Bedürfnisse zu befriedigen, wird im Zwei-Schicht-Betrieb gearbeitet. Samstags bis 15 Uhr, bei Bedarf länger.

Alles aus einer Hand

Auch einen Notdienst nachts und am Wochenende, bestehend aus zwei Mann, hat FFS eingerichtet. Hinzu kommen zwei Servicefahrzeuge für die Autobahn sowie ein Ersatzteilemobil. Auch ein Fahrzeug für die Überführungsfahrer ist vorhanden. Zwei bis drei Azubis bildet der Servicebetrieb aus, die meisten davon würden langfristig bleiben – trotz der großen Konkurrenz im nächsten Umfeld. Zahlreiche Zulieferer der Automobilindustrie haben dort ihren Sitz und locken mit strikt geregelten Arbeitszeiten und den oft höheren Löhnen der Industrie. Ansonsten gilt das Motto "Die Mischung macht’s". Auch alte Hasen sind dringend nötig fürs Service­geschäft. Selbst ein syrischer Flüchtling ist unter den Lehrlingen. "Er macht seine Sache sehr gut und ist dazu sehr höflich und zuvorkommend", berichtet Ackermann.

Es sei ein Test gewesen, einen Flüchtling auszubilden, der sich in diesem Fall ausgezahlt habe. Überhaupt sei das Team sehr international zusammengesetzt. „So haben wir überdies für Kunden aus dem Ausland immer einen Dolmetscher im Haus“, sagt die Geschäftsführerin. Auch die wichtigsten Ersatzteile sind immer im Haus. Auf zwei Etagen und insgesamt 600 Quadratmetern lagern laut Vogts Ersatzteile im Wert von einer halben Million Euro. "Das sind vor allem Schnellläufer", berichtet er. Anders als viele andere inhabergeführte Betriebe ist FFS eine noch verhältnismäßig junge Werkstatt und erst 1989 entstanden. Der Lieferdienst für Kühlwaren, Eismann, benötigte zu diesem Zeitpunkt für seinen Fuhrpark eine Werkstatt. Ackermann sorgte auf diese Nachfrage für das passende Angebot. „Da sind wir einfach reingewachsen“, erzählt sie. Und schon damals galt bald: Alles aus einer Hand.

Name: FFS GmbH

Anschrift: Hansestraße 3–9, 41352 Korschenbroich

Telefon: 02161/67799-0

24-h-Hotline: 0031/40/2143000

Fax: 02161/67799-22

E-Mail: ffs-info@ffs-gmbh.de

www.ffs-gmbh.de

Mitarbeiter: keine Angabe, 2 bis 3 Azubis pro Jahr

Leistungen (Auswahl): Alle Reparaturen und Wartungen an leichten und schweren Nutzfahrzeugen, Trailern, Ladebordwänden, Reifenservice, Lkw-Lackierungen, Fahrzeugbeschriftungen, Einbau von Klimaanlagen und Standheizungen, Kältetechnik, Sonderfahrzeugbau, Sicherungsgelände. Vertragspartner von DAF und MAN, Kässbohrer, Kögel, Krone, Schmitz Cargobull, Bär Cargolift, Alltrucks, Cold Car, Carlsen