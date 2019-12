UPS Foundation übergibt knapp 500.000 Euro an Organisation UPS-Road-Code, in der Zusteller mit Johanniter-Unfall-Hilfe Fahranfänger schulen.

Einen Spendenscheck in Höhe von umgerechnet mehr als 495.000 Euro übergab die UPS Foundation am gestrigen Mittwoch im Beisein von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer an die Johanniter-Unfall-Hilfe im UPS-Integrad-Trainingszentrum in Köln. Die gemeinnützige Stiftung von UPS unterstützt damit die UPS-Road-Code-Fahrsicherheitsworkshops in Deutschland und Österreich. Bei der Veranstaltung sagte Scheuer: „Bei diesem Termin heute hier in seinem Kölner Schulungszentrum stellt UPS seine Kooperation von ehrenamtlichem und beruflichem Engagement für Verkehrssicherheit vor.“

Seit 2012 arbeitet die Johanniter-Unfall-Hilfe für UPS-Road-Code mit UPS zusammen. Bei diesem Projekt leiten 19 UPS-Zusteller ehrenamtlich Fahrsicherheitstrainings in Deutschland und Österreich und lassen so junge Fahrer von ihren Erfahrungen über Gefahren im Straßenverkehr profitieren. Die Johanniter-Unfall-Hilfe organisiert diese Workshops, da sie beispielsweise durch ihre Erste-Hilfe-Kurse bereits Kontakt zu jungen Fahrern hat, die entweder kurz vor der Führerscheinprüfung stehen oder vor kurzem den Führerschein gemacht hatten. Bei den Lehrgängen, die aus acht Modulen bestehen und insgesamt sechs Stunden umfassen, machen Videos und Übungen an computergestützten Fahrsimulatoren die Fahranfänger mit Gefahrensituationen vertraut.

„Unsere Erfahrung in sicherem Fahren ist die Grundlage für UPS-Road-Code“, sagte Johannes Faller, UPS Operations Manager und Safety-Beauftragter von UPS Deutschland. „Die 125.000 Zusteller von UPS gehören weltweit zu den sichersten auf der Straße.“ Sie fahren jährlich mehr als sechs Milliarden Kilometer und liefern 5,2 Milliarden Pakete aus.

Foto: Andrea Ertl V. l.: UPS-Europachef Lou Rivieccio, Alexander Graf Neidhardt von Gneisenau (Vize-Präsident Johanniter-Unfall-Hilfe), Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer, Johannes Faller, UPS Operations Manager.

Alexander Graf Neidhardt von Gneisenau, Vize-Präsident der Johanniter-Unfall-Hilfe freute sich über die „äußerst großzügige Spende“ und sagte bei der Übergabe: „Unsere Sanitäter erleben bei Einsätzen in der Notfallrettung häufig die Konsequenz aus jugendlichem Leichtsinn.“ Und so seien sie glaubwürdige Ansprechpartner für die jungen Fahrer, die täglich Verantwortung im Verkehr übernehmen.

Die UPS Foundation

Das weltweit tätige Logistikunternehmen UPS mit Sitz in Atlanta hat 1951 die UPS Foundation ins Leben gerufen und kümmert sich gemeinsam mit seinen aktiven und berenteten Mitarbeitern um gemeinnützige Projekte. Weltweit hat die Organisation dadurch im Jahr 2017 mehr als 118 Millionen US-Dollar investiert.