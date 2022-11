Unfalldrama in Berlin Neue Eskalationsstufe

In Berlin-Wilmersdorf kollidieren am 31. Oktober 2022 ein Betonmischer und eine Radfahrerin. Letztere wird dabei schwer verletzt. Laut Tagesspiegel verläuft an der betreffenden Stelle der Bundesallee ein benutzungspflichtiger Radweg parallel zur mehrspurigen Straße, den die ortskundige Frau jedoch nicht nutzte. Als der Fahrer des Vierachsers Erste Hilfe leisten will, attackiert ihn plötzlich ein Passant mit einer Stichwaffe – nun ist der Lkw-Fahrer ebenfalls verletzt. Der Täter, der sich womöglich in spontaner Selbstjustiz geübt hat, flüchtet. Drei Tage später meldet die Polizei Berlin seine Festnahme.

Derweil ist die schwerverletzte Radfahrerin weiter unter dem Betonmischer eingeklemmt. Um sie befreien zu können, fordern die alarmierten Rettungskräfte einen Rüstwagen der Berliner Feuerwehr mit entsprechendem Hebezeug an. Dieser Rüstwagen bleibt jedoch auf der A100 im Stau stecken, der einmal mehr von Klima-Aktivisten, diesmal festgeklebt an einer Schilderbrücke über der Fahrbahn, und dem daraus resultierenden Polizeieinsatz verursacht wurde. Spätestens hier überschreiten die „Klima-Kleber“ die Grenze von der Ordnungswidrigkeit zur Straftat – was schnell für heftige öffentliche Kritik sorgt.