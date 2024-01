Truck Race in den wilden 90ern Die Zeit der Mega-Boliden

Die Ampel gibt das Rennen frei. Die Boliden donnern unaufhaltsam auf das legendäre Castrol-S zu. Jeder will der erste sein, doch am Ende ist die Strecke viel zu eng. Stahl trifft auf Stahl. Kunststoff und Lack splittern. In das ohrenbetäubende Brüllen der Motoren mischen sich heulende Reifen und johlende Fans auf den Tribünen. Plötzlich eine Staubwolke. Wie ein gelber Blitz pflügt Gerd Körber im Phönix scheinbar ungebremst durchs Kiesbett. Ich springe auf den Sitz, um alles besser zu sehen. Eine echte Kernerinnerung an mein erstes Truck Race. Wie das Rennen ausging? Keine Ahnung. Damals, 1991 bei meinem ersten Truck-Grand-Prix, war ich gerade frisch fünf Jahre alt geworden und vor allem überwältigt von den Eindrücken. Das gilt nicht nur für die Rennen an sich, sondern auch das Leben im Infield. Nach besagtem Castrol-S ging es für die Racer direkt in die Kurzanbindung. Dafür war das Infield noch etwas größer als heute. Die Mercedes-Arena gab es damals noch nicht, stattdessen eine Kart-Bahn, die Platz bot für all die Zelte der Sponsoren.

