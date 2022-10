Testkunden gesucht! Dekra sucht Halter von VW-Nutzfahrzeugen

Die Sachverständigenorganisation Dekra checkt immer wieder die Werkstätten verschiedener Hersteller auf die Einhaltung der nötigen Qualitätsstandards. Denn auch für die Kunden ist der wichtigste Faktor beim Werkstattbesuch eine gleichbleibend hohe Qualität. Diesmal sind Halter von VW-Transportern gefragt.

Diese Fahrzeuge kommen in Frage

Im Fokus stehen Caddy, Crafter, Amarok, T6 und Co. Wichtig: Die leichten Nutzfahrzeuge sollten jünger als zehn Jahre alt sein, weniger als 250.000 Kilometer auf der Uhr haben, ohne Wartungsvertrag laufen und 2022 oder 2023 zur Inspektion fällig sein.

Fahrzeuge werden standardisiert präpariert

Laut Dekra werden für die Tests an den Kundenfahrzeugen einige standardisierte Veränderungen vorgenommen, die im Rahmen einer fälligen Inspektion durch die VW Nutzfahrzeuge-Werkstatt behoben werden sollten. Nach dem Test wird das Fahrzeug dann erneut von Dekra überprüft. Wenn in der Werkstatt nicht alle Fehler entdeckt wurden, werden die Veränderungen dann auch wieder zurückgebaut. Als Entschädigung für den zeitlichen Aufwand bekommen die Testkunden in der Regel einen Großteil der Inspektionskosten erstattet.

Jetzt registrieren!

Sie wollen am Werkstatt-Test teilnehmen? Dann sollten Sie sich direkt online als Testkunde registrieren unter www.inspektion-kostenlos.de. Auf dieser Website hat Dekra zudem ein Video mit allen wichtigen Informationen bereitgestellt. Das Video zeigt, wie ein solcher Werkstatt-Test aus Kundensicht abläuft. Wer sich lieber telefonisch registrieren möchte, erreicht unter der Telefonnummer 0711.7861-1919 direkt das Dekra Werkstatt-Test Service Center.

Dekra nimmt dann vor dem nächsten in der jeweiligen Region geplanten Werkstatt-Test mit den registrierten Besitzern in Frage kommender Fahrzeuge Kontakt auf. Diese können dann endgültig entscheiden, ob sie am Test teilnehmen wollen.