Schwabach hat den ersten Tag des Busfahrers gefeiert. Ziel der Aktion am 14. Mai war es, den wichtigen Job der Busfahrerinnen und Busfahrer in den Fokus zu nehmen und ihnen Anerkennung auszusprechen.

Der Beruf des Busfahrers geht mit höchster Verantwortung einher – nicht nur für die Fahrgäste an Bord, sondern auch für alle anderen am Straßenverkehr teilnehmenden Personen. Im Vorfeld des Tages der Busfahrer hat die Stadt Schwabach daher online unter dem Hashtag DankDemBusfahrer dazu aufgerufen, "in wenigen Worten Dank, Respekt und Hochachtung auszudrücken, um das zu würdigen, was Busfahrerinnen und Busfahrer jeden Tag zum Gelingen der Gemeinschaft beitragen."

Im Rahmen der offiziellen Premiere des Aktionstages hat Oberbürgermeister Matthias Thürauf dann all die Danksagungen persönlich an die Fahrerinnen und Fahrer weitergereicht. "Niemand bricht sich einen Zacken aus der Krone, wenn er sich einfach mal bei dem Menschen am Steuer bedankt. Ich freue mich, dass so viel Wertschätzung geäußert wurde und dass die Aktion in den sozialen Netzwerken so ausgiebig und lebhaft diskutiert wird", erklärte Thürauf. Der Tag des Busfahrers habe zum Nachdenken angeregt – und das nicht nur in Schwabach.

Stadtverkehr-Geschäftsführer Winfried Klinger sprach im Anschluss über die große Verantwortung, die Busfahrerinnen und Busfahrer täglich tragen. "Sie bringen morgens und mittags unsere Kinder sicher zur Schule und nach Hause. Sie helfen älteren Fahrgästen beim Ein- und Aussteigen." Trotzdem würden sie von einigen Fahrgästen als Sündenbock dafür gesehen, wenn der Bus einmal Verspätung habe.