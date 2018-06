Vielen Dank, liebe Leser, für Ihr Engagement: 12.685 Teilnehmer haben dieses Jahr ihre Stimme bei unserer großen Leserwahl abgegeben – und damit einmal mehr die Bedeutung des ETM Awards für die Nutzfahrzeugbranche unterstrichen. Insgesamt gingen 195 Fahrzeugbaureihen aus 13 Kategorien für die Auszeichnungen „Best Truck", "Best Van" und "Best Bus" an den Start. Zur Wahl standen alle für den deutschen Markt relevanten Fahrzeugsegmente vom Lieferwagen, über leichte und schwere Lkw bis hin zum Überlandbus.

So wurde abgestimmt

Pro Klasse durften die Teilnehmer der Umfrage zwei Stimmen vergeben: die erste für den persönlichen Favoriten unter allen Kandidaten der jeweiligen Kategorie, woraus sich der Gesamtsieger errechnet, und die zweite für das beste Importfahrzeug.