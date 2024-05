Reifen für das Pilotprojekt Smart Green Logistics Hankook engagiert sich für Nachhaltigkeit

Mit seinen SmartFlex-Produkten sorgt Hankook für die passende Bereifung. Ziel ist es, bis 2030 den Alltagsbetrieb auf insgesamt 150 Fahrzeuge mit alternativen Antrieben auszubauen. „Wir freuen uns sehr, dieses Pilotprojekt zusammen mit unserem Partner, der H2 Green Power & Logistics GmbH, aktiv mitzugestalten, und schätzen das Vertrauen, das die Spezialisten für grünen Wasserstoff im Bereich Nutzfahrzeuge in unsere Produkte setzen. Gemeinsam tragen wir dazu bei, mit dieser Technik die Transportbranche ein Stück weit nachhaltiger aufzustellen“, sagt Manfred Zoni, Vertriebsdirektor und Head of Sales Truck and Bus bei Hankook Reifen Deutschland.

Allround-Talent mit sehr hoher Tragfähigkeit

Die Wahl für die passenden Reifen fiel auf die Hankook SmartFlex-Serie. Gefragt für den bundesweiten Routeneinsatz sind zuverlässige und leistungsstarke Pneus. Daher stattet Hankook die Fuel Cell-Wasserstoff-Lkw mit seinen Allround-Talenten aus der SmartFlex-Serie aus. Die Modelle zeichnen sich durch hohe Sicherheitsreserven und erhöhte Tragfähigkeit aus und bieten auch bei überraschenden, winterlichen Straßenverhältnissen gutes Traktionsvermögen.

„Wir bringen die Energiewende auf die Straße – das geht nicht ohne Reifen. Es freut uns besonders, dass wir mit Hankook einen Partner an unserer Seite haben, der mit Sinn und Leidenschaft für nachhaltige Innovationen unsere klimafreundliche Fahrzeugflotte ins Rollen bringt“, sagt Otto Uhlhorn, COO und Prokurist bei H2 Green Power & Logistics GmbH.

Hankook bietet seinen Kunden im Truck- und Bussegment mehr als nur Bereifungslösungen. Natürlich stehen bei den Produkten Qualitätsmerkmale wie Sicherheit, Laufleistung, Widerstandsfähigkeit und Runderneuerbarkeit im Mittelpunkt, aber es geht auch um mehr. Ziel ist es, gemeinsam mit Partnern neue innovative Technologien voranzutreiben, die dazu beitragen, die Transportbranche von morgen nachhaltiger zu machen.

„Hankook in der Partnerschaft mit H2 Green Power & Logistics GmbH mit an Bord zu haben, ist für uns ein echter Erfolg. Wie Samsung SDS bei der Digitalisierung der Logistik steht Hankook für Innovation bei der Entwicklung leistungsfähiger und somit nachhaltiger Produkte. Es ist dieser innovative Ansatz in der Produktentwicklung zusammen mit dem Drang, Vorreiter bei der Wende hin zum emissionsfreien Güterverkehr zu sein, der uns in diesem Projekt alle verbindet“, fügt Alexander Zang, Head of External Business and Process Innovation bei Samsung SDS Germany, hinzu.

Langjähriges Engagement für eine nachhaltigere Industrie

Hankook unterstreicht mit dem Projekt seine Ambitionen für eine klimaschonende und nachhaltigere Logistik. Bis 2050 will der Reifenhersteller CO₂-Neutralität erlangen. Hankook ist darüber hinaus in verschiedenen Initiativen für unternehmerische Nachhaltigkeitspraktiken engagiert und unterstützt umweltschonende Richtlinien wie die für nachhaltige Naturkautschuk-Erzeugung.