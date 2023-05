Race Truck mit Elektro-Motor Team Hahn Racing zeigt, was machbar wäre

Zum Saisonauftakt der Goodyear FIA European Truck Racing Championship in Misano hat Team Hahn Racing einen ganz besonderen Prototypen vorgestellt. Der weiße Bolide mit hellblauen Details ist rein elektrisch unterwegs. Und das keineswegs langsam. 840 kW leistet der Antrieb – knapp 1.250 PS. Dazu einen Berg von Drehmoment, der dank der Charakteristik eines E-Antriebs schon von der ersten Umdrehung über die Hinterräder herfällt. Der nötige Strom findet in vier Batteriepaketen in Lithium-Ionen-Technik sein Plätzchen, jeweils zwei in Serie und zwei parallel geschaltet. Diese Pakete wiegen pro Stück 408 Kilogramm. Insgesamt sind so 252 kWh verbaut.

Batteriekapazität soll für ein komplettes Rennen reichen

Zumindest genug für einen Renndistanz. Die Basis hierfür lieferten demnach jeweils eine Renndistanz in Misano und am Hungaroring, um einen Mittelwert zu finden. Denn im Rennsport gilt mehr denn je: Jedes überschüssige Kilogramm will beschleunigt und eingebremst werden. Und auch für die E-Racer gilt wie für die Diesel-Trucks: 5,5 Tonnen Kampfgewicht.

Um zwischen den Rennen wieder genug Strom in die Akkus zu pumpen, kann das System dank 800-Volt-Technik mit maximal 522 kW laden.

Live erleben am Truck-Grand-Prix

Wer den Truck in Aktion sehen will, hat beim Truck-Grand-Prix am Nürburgring die Chance. Tickets gibt es unter truck-grand-prix.de