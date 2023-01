Oldtimer: Volvo F-Reihe Ein Bestseller über 16 Jahre

Noch in den frühen 90er-Jahren waren sich die Tester der Redaktion "lastauto omnibus" über den damals schon 13 Jahre alten Volvo F einig wie selten: "Der ist einfach aus einem Guss und immer noch etwas ganz Besonderes", lautete die einhellige Meinung anlässlich eines Vergleichstests. Zum Kräftemessen angetreten war im Jahr 1992 – kurz vor seiner Ablösung durch den neuen FH – ein gut 400 PS starker Volvo F12 zusammen mit einem ähnlich motorisierten Mercedes SK sowie einem Scania R113/380.

Modernes Konzept

Ergebnis: Trotz seines betagten Alters machte der Volvo in den Kategorien Fahrleistung und Verbrauch das Rennen, schnitt bei den Kostenberechnungen am besten ab. Und er präsentierte sich beim Thema Komfort auf Augenhöhe mit der Konkurrenz. Ja, diese schnörkellose und zugleich großzügige Konzeption der Kabine konnte eben auch noch am Ende ihrer Tage durchaus überzeugen. Der Fahrkomfort eh. Und dann dieses Bollern des Motors, der die Berge in der Manier eines durch schwere See pflügenden Schiffsmotors hinaufstampfte ohne viel Federlesens: Das war beeindruckend.