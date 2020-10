Grund dafür ist die bisherige erfolgreiche Zusammenarbeit der Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) und Gebrüder Weiss. Seit dem 7. Januar 2008 setzt Gebrüder Weiss den OCC als exklusiven Ganzzug täglich zwischen Wien und Bludenz mit Zwischenstopp in Hall in Tirol ein.

OCC als Beitrag für den Umweltschutz

Durch den OCC, auf der Verbindung zwischen Wien und Westösterreich, können in der Alpenregion täglich bis zu 60 Lkw-Fahrten vermieden werden. Damit spart die multimodale Lösung jährlich die Menge von rund 9.000 Tonnen CO2 ein. „Auf diese Art hat Gebrüder Weiss in zwölf Jahren rund 180.000 Ladungen von der Straße auf die Schiene verlagert“, rechnet Walter Konzett, Direktor Produkt Management Landverkehr bei Gebrüder Weiss, vor. Mit dem zukünftigen Einsatz lärmoptimierter Containertragwagen stellen ÖBB Rail Cargo Group und Gebrüder Weiss auch in Zukunft ihr Umweltbewusstsein unter Beweis.

Durch die Integration des OCC in das TransNET Intermodal wird die Streckenführung von Vorarlberg und Tirol bis nach Rumänien oder in die Türkei auf der umweltfreundlichen Schiene ermöglicht. Bei allen weiteren geplanten Verbindungen über den Intermodalknoten Wien sind die zwei westlichsten österreichischen Bundesländer und die angrenzenden Regionen in der Ostschweiz und in Süddeutschland somit bestens vernetzt – von Anfang an. „Mit der Erweiterung der Netzwerkverbindung auf der Ost-West-Achse in Österreich leisten wir einen wesentlichen Beitrag zum Umweltschutz und verbessern die Voraussetzungen, um auch zukünftig die Verkehrsverlagerung auf die Schiene weiter voranzutreiben“, so Bernhard Ebner, Leiter des Intermodalbereichs der ÖBB RCG. Diese beiden Produkte auf einer Plattform werden von zwei Partnern vorangetrieben. Die Vermarktung erfolgt jedoch auch zukünftig getrennt – der OCC durch Gebrüder Weiss und der TransFER Wien–Hall–Bludenz durch die ÖBB RCG.

Über Gebrüder Weiss

Mit über 7.300 Mitarbeitern, 150 firmeneigenen Standorten und einem Jahresumsatz von 1,7 Milliarden Euro (2019) zählt Gebrüder Weiss zu den führenden Transport- und Logistikunternehmen Europas. Unter dem Dach der Gebrüder Weiss Holding AG mit Sitz in Lauterach (Österreich) fasst das Unternehmen neben seinen Hauptgeschäftsbereichen Landtransporte, Luft- und Seefracht sowie Logistik auch eine Reihe von hoch spezialisierten Branchenlösungen und Tochterunternehmen zusammen – darunter unter anderem die Logistikberatung xvise, tectraxx (Branchenspezialist für High-Tech-Unternehmen), dicall (Kommunikationslösungen, Marktforschung, Training), Rail Cargo (Bahntransporte) und der Gebrüder Weiss Paketdienst, Mitgesellschafter des österreichischen DPD.

Rail Cargo Group

Mit 9.340 MitarbeiterInnen, Niederlassungen in ganz Europa und einem Jahresumsatz von rund 2,3 Milliarden Euro zählt sich die Rail Cargo Group zu den führenden Bahnlogistikunternehmen Europas. Die Rail Cargo Group betreibt gemeinsam mit Partnern ein flächendeckendes Netz an End-to-end-Logistik in Europa und darüber hinaus bis Asien. Sie verbindet europäische Ballungszentren und Häfen mit prosperierenden Wirtschaftszentren Russlands, der Türkei bis nach China. Operative Leitgesellschaft der Rail Cargo Group ist die Rail Cargo Austria AG.