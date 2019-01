Die Cairo Transportation Authority (CTA) hat 122 MAN Erdgas-Stadtbusse geordert. Die ersten beiden Fahrzeuge im ägyptisierten MAN-Look wurden bereits Ende 2018 in Kooperation mit dem lokalen Importeur und Aufbauer Kastour Egypt for Industry & Trading ausgeliefert.

Erdgas-Stadtbusse sind erwiesenermaßen besonders umweltfreundlich, wirtschaftlich attraktiv und haben gerade in heißen Ländern wesentliche Vorteile gegenüber Elektrobussen – drei wesentliche Aspekte für die Cairo Transport Authority (CTA), 122 Erdgasbusse von MAN zu ordern. Diese entstehen in Kooperation mit dem lokalen Importeur Kastour Egypt for Industry & Trading, der Anfang Dezember 2018 bereits die ersten beiden CNG-Busse an die CTA ausgeliefert hat.

Die Auslieferung weiterer 60 Fahrzeuge ist für Juli 2019 geplant, die letzten Einheiten sollen sodann im ersten Quartal 2020 übergeben werden. Das Design zeugt von der Internationalisierung der MAN Produkte und erinnert an einen Verschnitt aus Elementen der vergangenen 20 Jahre MAN Busbau in Europa und Afrika, so zum Beispiel an den in Südafrika erfolgreich produzierten und vermarkteten MAN Lion's Explorer.

MAN-Chassis A69 als Basis

Als Basis für die Stadtbusse dient das bewährte MAN Chassis des Typs A69, da es noch kein geeignetes Chassis der neuen Lion's Generation mit dem neuen Gasmotor MAN E18 gibt. Das zweiachsige Low-Entry-Chassis wird von einem großvolumigen, liegenden E2876-Gasmotor der letzten Generation mit 310 PS (228 kW) angetrieben und erfüllt die etwas über Euro 5 hinausgehende EEV-Abgasnorm, was für Ägypten bereits eine Übererfüllung der aktuellen Abgasnormen darstellt. Der Diesel beinhaltet in Ägypten derzeit noch über 5.000 ppm (parts per million) Schwefel, was jedem modernen Common Rail-Motor schnell den Garaus machen würde – eine Herausforderung, die sich beim Erdgas so nicht ergibt.

"In der ägyptischen Metropole, in der täglich mehr als 20 Millionen Menschen den Öffentlichen Nahverkehr nutzen, besteht dringender Bedarf an modernen, sicheren und nachhaltigen Verkehrsmitteln. Dazu tragen die CNG-Busse maßgeblich bei, indem sie die Anforderungen eines modernen Stadtverkehrs erfüllen", sagt Adel Lünz, Head of MAN Center NWC Africa, und ergänzt: "Zudem punkten sie mit langen Wartungsintervallen, Servicefreundlichkeit und geringeren Kraftstoffkosten."

Hoher Sicherheits- und Komfortstandard

Besonderes Augenmerk legte die Cairo Transport Authority zudem auf das Thema Sicherheit. Zahlreiche moderne Systeme wie das Elektronische Bremssystem (EBS), das in Mitteleuropa seit rund 20 Jahren verbaut wird, tragen dieser Maßgabe Rechnung. Zudem sind die Busse unter anderem mit Scheibenbremsen rundum und einer automatischen Feuerlöschanlage im Motorraum ausgestattet.

Das ZF EcoLife Automatikgetriebe mit integriertem hydraulischen Retarder verbindet nachhaltiges Fahren mit hoher Wirtschaftlichkeit und sorgt für eine in Ägypten ungekannte Laufruhe. Die elektronisch gesteuerte Luftfederung (ECAS) erhöht ebenfalls den Fahrkomfort und erleichtert den Passagieren das Einsteigen, indem sich der Bus auf der Einstiegsseite bequem absenken lässt. Den Fahrgästen stehen 33 Sitz- und 67 Stehplätze zur Verfügung.

Das MAN Chassis ist exakt an den individuellen Anforderungen des Kunden und des Marktes ausgerichtet und eher auf den robusten Einsatz ausgelegt. So wartet beispielsweise der Fahrerarbeitsplatz mit einem Instrumenten-Display in arabischer Sprache auf. Dazu haben Kastour Egypt for Industry & Trading und die Experten von MAN Truck & Bus den Aufbau des Niederflurbusses in enger Abstimmung entwickelt. "Bereits seit über 23 Jahren werden in der Produktionsstätte von Kastour Egypt for Industry & Trading in Kairo Aufbauten für MAN Busse und Lkw realisiert. Auch der aktuelle CTA-Auftrag verdeutlicht die hervorragende Zusammenarbeit zwischen MAN und seinen lokalen Partnern", so Adel Lünz.