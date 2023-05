Fahrerstreik beendet Mit dem Mut der Verzweiflung

Bereits seit Jahren mahnen Anna Weirich und Michael Wahl vom DGB-Projekt "Faire Mobilität" sowie Edwin Atema von der niederlänischen Gewerkschaft FNV vor den ausbeuterischen Arbeitsbedingungen in der europapäischen Logistik. Auch FERNFAHRER hat immer wieder darüber berichtet. Zwar ist seit August 2020 die erste Stufe des EU-Mobilitätspaktes in Kraft getreten. Doch längst ist klar, dass dieser sehr schlecht verhandelte Kompromiss genau den litauischen und polnischen Großflotten in die Hände spielt, die heute einen Teil der Kontraktlogistik für internationale Großkunden auf den westeuropäischen Frachtmärkten beherrscht. Waren es zunächst die Fahrer aus Belarus und der Ukraine, die nach dem bis heute umstrittenen Spesenmodell über Wochen und Monate, teilweise ohne jeglichen realen Versicherungssschutz unterwegs sind und ihre Wochenenden ohne wirkliche Kontrollen durch die deutschen Behörden auf Autobahnraststätten oder in Gewerbegebieten verbringen, hat der europaweit zunehmende Fahrermangel nun dazu geführt, dass immer öfter Fahrer aus noch weiter entfernten Ländern wie etwa Georgien und Usbeskistan zum Einsatz kommen.

Zwielichtiger Spediteur und scheinselbständige Fahrer

Und es ist den mehr als 60 Fahrern aus diesen beiden Ländern zu verdanken, dass durch ihren Ende März begonnenen Streik auf der südhessischen Autobahnraststätte Gräfenhausen-West an der A5, begleitet durch konsequente Berichterstattung in den Medien, die Politik in Deutschland und Europa endlich wachgerüttelt wurde. Aufgeflogen ist dabei das polnische Unternehmen Agmaz & Luk Maz, das über ein kaum durchschaubares Firmengeflecht mit rund 900 Lastwagen verfügen soll. Früh stellte Anna Weirich klar, dass die Fahrer im Prinzip scheinselbständig beschäftigt seien, praktisch über einen Dienstleistungsvertrag. Der Arbeitgeber stelle die Fahrzeuge zur Verfügung und vergebe die Transportaufträge. "Mit diesem Modell wird das unternehmerische Risiko auf die Beschäftigten abgewälzt und der Ausbeutung Tür und Tor geöffnet", kritisiert Weirich. Neben der schlechten Bezahlung erwerben die Fahrer laut Weirich auch keine Rentenansprüche. Zudem rechnete sie anhand der von Fahrern genannten Tagessätze von 80 Euro vor: "Selbst bei hypothetischen acht Stunden Arbeit pro Tag wären die Fahrer für weniger als den gesetzlich vorgeschriebenen Mindestlohn von zwölf Euro pro Stunde in Deutschland unterwegs."

In der Realität, das ist klar, fallen deutlich höhere Arbeitszeiten an, was den Stundenlohn weiter schmälert. Das wäre nach deutschem Recht allerdings gar nicht möglich: "Wenn ein Lkw-Fahrer ohne ein eigenes Fahrzeug Fahrten für ein Transportunternehmen durchführt, ist er grundsätzlich abhängig beschäftigt und damit nicht als Selbstständiger anzusehen." Das hat zuletzt das Landessozialgericht (LSG) Essen in seinem Urteil vom 22. Juni 2020 (Az: L 8 BA 78/18) entschieden.So entbrannte vor allem in den sozialen Netzwerken schnell die Frage, ob deutsche Behörden nicht einfach die Lkw festsetzten könnten. Einmal mehr zeigte sich, dass deren Eingriffsmöglichkeiten begrenzt sind. Denn in der Tat könnten nur die zuständigen polnischen Behörden Amtshilfe leisten – so wie es FERNFAHRER bereits in Heft 4 und 5 beschrieben hat.

Polizei stoppt polnische Auftragsschläger

Doch dann überschlugen sich die Ereignisse. Denn im April sorgte der Spediteur Lukazs Mazur selbt für eine extreme Eskalation der Situation in Gräfenhausen. Er war mit einem gepanzerten Fahrzeug und einem laut Faire Mobilität "15-köpfigen Schlägertrupp in paramilitärischer Ausrüstung" angerückt. Neben dem offensichtlichen Ziel, die Fahrer einzuschüchtern, hatte der Spediteur Ersatzfahrer im Schlepptau, um die Lkw nach Polen zu bringen. Dem Einsatz der Polizei, welche den Rastplatz zwischenzeitlich für mehrere Stunden abgesperrt hatte, ist es zu verdanken, dass die Aktion letztlich glimpflich ablief. "Der polnische Firmeninhaber der Spedition wurde am Freitagvormittag, als er gegen 11 Uhr mit mehreren Personen und Fahrzeugen auf der Raststätte erschienen war, vorläufig festgenommen. Die Personen, die sehr martialisch auftraten und Schutzwesten trugen, sollen zum Teil versucht haben, sich gewaltsam Zugang zu den Lastwagen zu verschaffen.

Zahlreiche Einsatzkräfte der Polizei konnten mit Diensthunden und unter Androhung des Einsatzes von Pfefferspray und Schlagstock eine Auseinandersetzung verhindern. Verletzt wurde niemand. Bei der Durchsuchung von Personen und Fahrzeugen fanden die Beamten zwei Messer, einen Zahnschutz und Pfefferspray", so eine Mitteilung der Polizei Südhessen. Insgesamt nahm die Polizei 19 Personen fest. Gegen die Personen wurden, abhängig von den Ermittlungen, Anzeigen unter anderem wegen des Verdachts des schweren Landfriedensbruchs, Bedrohung, Nötigung, versuchter gefährlicher Körperverletzung und Störung einer Versammlung erstattet und es erfolgten erkennungsdienstliche Behandlungen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen erfolgten noch Gefährderansprachen. Zudem erhielten alle einen Platzverweis für die Rastanlage", meldet die Polizei weiter.

Video zum Thema Streikende Lkw-Fahrer

In diese Debatte hat nun auf Nachfrage von FERNFAHRER Prof. Dr. jur. Dieter Müller, Professor für Verkehrsrecht mit Verkehrsstrafrecht an der Hochschule der Sächsischen Polizei in Rothenburg/Oberlausitz, einen besonderen Aspekt eingebracht: "Das martialische Aussehen mit Schutzwesten ist nicht verboten, sollte aber den psychischen Druck auf die Fahrer erhöhen, ebenso wie das gepanzerte Fahrzeug, das auch für sich genommen nicht verboten ist, weil es der Straßenverkehrszulassungsverordnung (StVZO) entspricht. Hinsichtlich Lukazs Mazur würde ich seine Zuverlässigkeit für die Gewerbeausübung des Speditionsgewerbes für das deutsche Staatsgebiet mit Sofortvollzug entziehen". so Müller weiter, "damit er hier in seinem Gewerbe nicht mehr arbeiten kann. Zur Zuverlässigkeit gehört nämlich auch die Achtung der Gesetze des jeweils anderen Staates. Zudem würde ich als deutsche Polizei eine amtliche Mitteilung gemäß dem deutsch-polnischen Polizeivertrag über den gesamten Sachverhalt an die Polizei in Polen schicken, damit diese ebenfalls tätig werden kann. Das Verhalten von Mazur hat ein schlechtes Licht auf die deutsch-polnischen Beziehungen geworfen und ist als ein aggressiver Akt zu bewerten, der durchaus zu diplomatischen Verwicklungen führen kann."

Vorfall wirft Schlaglicht auf Sozialdumping

Mittlerweile ist laut polnischen Medienberichten allerdings auch bekannt geworden, dass die zuständige polnische Behörde GiTD in der Tat bereits früher Betriebskontrollen in den Räumlichkeiten des Spediteurs durchgeführt hat und weitere Maßnahmen in Zusammenhang mit dem Streik der Fahrer in Gräfenhausen durchführen wird. Auch die deutsche Politik hat sich nach dem martialischen Auftreten des Firmenchefs geäußert "Der Vorfall in Gräfenhausen wirft ein Schlaglicht darauf, welche katastrophalen Bedingungen in Teilen des Transportgewerbes herrschen", sagte etwa Udo Schiefner (SPD), Vorsitzender des Verkehrsausschusses im Bundestag. "Leider beauftragen auch namhafte deutsche Unternehmen Speditionen zu Dumpingpreisen und verschließen die Augen davor, dass solche Angebote bei fairer Bezahlung und Einhaltung aller Regeln nicht möglich wären."

In einem Antrag der Koalitionsfraktionen im Bundestag wolle man die Bundesregierung dazu auffordern, wettbewerbsverzerrende und unfaire Arbeitsbedingungen stärker zu bekämpfen. "Das Mindestlohngesetz muss für inländische und gebietsfremde Unternehmerinnen und Unternehmer noch wirksamer kontrolliert werden", forderte Schiefner. "Die Überwachungsbehörden müssen gestärkt und mehr Personal für Kontrollen bereitgestellt werden, die Auswertungen digitaler Kontrollgeräte noch effektiver genutzt und ausgeweitet werden und die relevanten Bußgelder empfindlich angehoben werden, um den wirtschaftlichen Vorteil tatsächlich erkennbar zu übersteigen."

"Die Auftraggeber der osteuropäischen Billiganbieter sind auch die ersten Adressen der deutschen Industrie und des Handels", betonte Dirk Engelhardt, Vorstandsprecher des Bundesverbandes Güterkraftverkehr, Logistik und Entsorgung (BGL). "Große deutsche Speditionsunternehmen bedienten sich gerne der Arbeit von osteuropäischen Billiganbietern wie der an der A 5 bestreikten polnischen Speditionsgruppen."Unbestritten ist allerdings: "Die Solidarität dieser Fahrer ist sehr groß", lobt Edwin Atema. "Wären alle Lkw-Fahrer in Europa so stark, dann wären alle Probleme in der Transportwirtschaft in wenigen Minuten gelöst. Diese Fahrer wollten das hier gewinnen."

Der Streik wirft vor allem auch ein höchst positives Licht auf die Aktivitäten der unterschiedlichen Kraftfahrerkreise, die von Beginn an die Fahrer abwechselnd unterstützt hatten, zunächst mit Spendengeldern, auch der BGL hatte von Beginn an zunächst einmal dafür gesorgt, dass die vollkommen mittelosen Fahrer Zugang zu den Toiletten bekamen. "Das Innen- und das Verkehrsministerium haben über Jahre versäumt, die Weichen für einen soliden und fairen Wettbewerb zu stellen", sagt Franco Filippone, der den Mut der Verzweilung der streikenden Fahrer verstehen kann. "Auch die Arbeitgeberverbände sind allerdings endlich gefordert, ihre Mitglieder für neue Tarif- und Arbeitszeitmodelle zu sensibilisieren und sich den weiter veränderten Ansprüchen der Fahrer zu stellen."

Franco wünscht sich aber auch, dass der Streik endlich Auswirkungen auf die Situation in Deutchland selbst hat. "Der typische deutsche 'Einzelkämpfer' wird vielleicht im Zeichen des Fahrermangels etwas für sich persönlich heraushandeln", sagt Franco. "Nur wird er dabei alleine sein. Die Arbeitnehmer haben die Probleme unseres Berufstandes lange Zeit ignoriert. Jetzt sind Sie in der Bringschuld. Gleichzeitig sollten wir uns besser organisieren, die Gewerkschaften mit unser Mitgliedschaft stärken, denn nur über eine starke Gewerkschaft und deren Netzwerk, können wir ein zweites Gräfenhausen verhindern."

Ungebrochen solidarisch

Am Mittwoch, 27. April 2023, konnte der Verhandlungsführer Edwin Atema endlich verkünden, dass die georgischen und usbekischen Fahrer auch die ausstehenden letzten rund 100.000 Euro ausbezahlt bekommen würden. Offenbar gab es Druck gegenüber dem Unternehmer Lukas Mazur durch Kunden, die auf ihre Ladung warteten und ihrerseits mit einer Konventionalstrafe drohten. Da aber nicht alle Fahrer das Geld auch wirklich bekommen hatten, verzögerte sich die Abreise per Bus in die Heimat. Aus Solidarität blieben alle Fahrer so lange stehen, bis die Gelder eingetroffen waren.

Auch bei der zentralen Kundgebung des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) am 1. Mai in Köln, der unter dem Motto „Ungebrochen solidarisch“ stand, fand der Streik eine positive Erwähnung. Die DGB-Vorsitzende Yasmin Fahimi forderte dabei eine Rückkehr zur Tarifbindung und endlich die Durchsetzung eines Tariftreuegesetzes durch die Bundesregierung. Die Warnstreiks der letzten Wochen hätten Wirkung gezeigt. Es würden wieder mehr Beschäftigte in die Gewerkschaften eintreten. Das freut auch die Kraftfahrerkreise, die von Beginn an die streikenden Fahrer unterstützt hatten und sich wünschen, dass endlich mehr deutsche Fahrer Mitglied bei Verdi werden. So ist es nur konsequent, dass die beiden Lkw-Fahrer Sven Fritzsche und Juan Pedro Garcia Rosales von den KfK mittlerweile in den Verdi Bundesvorstand Speditionen, Logistik und KEP gewählt wurden.