Land Tirol: In kleiner Dosierung Lkw-Blockabfertigung im 2. Halbjahr 2023

Das Land Tirol hat den sogenannten Dosierkalender für das zweite Halbjahr 2023 veröffentlicht: An mindestens 17 Tagen kommt der aus Deutschland kommende Lkw-Verkehr auf der A12 Inntal Autobahn am Checkpoint bei Kufstein Nord erstmal zum Stehen. Die Fahrzeuge dürfen dann nur in kleiner Zahl passieren. Für das Jahr 2023 sind damit insgesamt 41 Dosiertage vorgesehen, an welchen maximal 300 Lkw durchgelassen werden. Nach Angaben des Lands Tirol wurde – wie schon in den vergangenen Jahren – die spezielle Situation rund um Feiertage in Österreich, Italien und Deutschland beleuchtet. Des Weiteren berücksichtigt der Dosierkalender den erhöhten Warenverkehrsstrom vor Weihnachten. Weitere außerplanmäßige Tage können nach Bedarf folgen, heißt es seitens des Lands Tirol.

Lkw-Dosierkalender 2. Halbjahr 2023

03.07.2023 – Montag

10.07.2023 – Montag

17.07.2023 – Montag

24.07.2023 – Montag

31.07.2023 – Montag

29.09.2023 – Freitag

05.10.2023 – Donnerstag

27.10.2023 – Freitag

02.11.2023 – Donnerstag

15.11.2023 – Mittwoch

16.11.2023 – Donnerstag

22.11.2023 – Mittwoch

23.11.2023 – Donnerstag

29.11.2023 – Mittwoch

30.11.2023 – Donnerstag

11.12.2023 – Montag

12.12.2023 – Dienstag