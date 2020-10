Iveco hat die Ausschreibung für die größte Erdgas-Lkw-Bestellung in Südamerika gewonnen. Die NRG Argentina S.A., ein Zulieferer für die Öl- und Gasindustrie, stellt demnach 100 neue Iveco Stralis Natural Power mit CNG-Antrieb in den Dienst.

Auch in Südamerika steigt die Nachfrage nach Erdgas-Lkw: So bestellt die NRG Argentina S.A., ein Zulieferer für die Öl- und Gasindustrie, insgesamt 100 neue Iveco Stralis Natural Power mit CNG-Antrieb. Der italienische Lkw-Bauer hat damit die Ausschreibung für die größte Erdgas-Lkw-Bestellung in Südamerika für sich entschieden – und liefert die Fahrzeuge zudem mit Wartungsverträgen aus.

Für die dreiachsigen Zugmaschinen mit Hi-Way-Fahrerkabine wird Iveco eigens ein Service- und Wartungszentrum am Hauptsitz der NRG Argentina S.A. in der zentralargentinischen Provinz Río Negro errichten. Der Zulieferer für die Öl- und Gasindustrie will sich mit den neuen Erdgas-Lkw laut Iveco nicht nur auf den wirtschaftlichen Erfolg fokussieren, sondern zeitgleich den eigenen ökologischen Fußabdruck verkleinern und verantwortungsvoll mit den Ressourcen wirtschaften.

Marcio Querichelli, Iveco Brand Manager in Südamerika, sieht in dem Großauftrag von NRG Argentina S.A. einen wichtigen nächsten Schritt für Iveco und für den ganzen argentinischen Markt, da er eine Reaktion auf die veränderte Energiematrix im Land sei. Laut des italienischen Lkw-Bauers fallen die Kraftstoffkosten für die Stralis mit CNG-Antrieb in Argentinien wegen der dortigen Besteuerungsregularien im Vergleich zu Diesel-Lkw um 40 bis 50 Prozent niedriger aus. Die CO2-Emissionen würden um bis zu zehn Prozent zurückgehen, bei Verwendung von Biomethan sei gar eine Reduktion um bis zu 95 Prozent machbar.