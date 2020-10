Das zur Jost Group gehörende Unternehmen Sevic Systems will die letzte Meile mit batterieelektrischen Kleinstfahrzeugen revolutionieren. Mittels der Kooperation mit Milara soll zudem Künstliche Intelligenz in die Fahrzeuge Einzug halten.

Das in Bochum ansässige und zur Jost Group gehörende Unternehmen Sevic Systems will die Logistik auf der letzten Meile für die Zukunft rüsten – mit drei- und vierrädrigen Kleinstfahrzeugen, allesamt natürlich batterieelektrisch. An seinem "Flaggschiff-LCV", dem Microvan V500, hat Sevic Systems laut eigener Angaben dazu bereits die Urheberrechte inne. Auf dieser Basis werden die Fahrzeuge in einer Partnerschaft mit Magna Steyr in Frankreich weiterentwickelt – und künftig vielleicht auch automatisiert.

Neben der Kooperation mit Magna Steyr kann Sevic Systems nämlich auch auf ein Joint Venture mit Milara verweisen, einem international tätigen Spezialisten für Halbleiter- und Robotertechnologie. An dessen Standort im bulgarischen Plovdiv soll die Forschung und Entwicklung und die Montage von Sevic Systems ihr Zuhause finden. "Wir verstehen uns als Trendsetter im Segment der Elektromobilität für die letzte Meile und sind sicher, dass dort in Zukunft die Künstliche Intelligenz eine große Rolle spielen wird. Mit unseren Entwicklungspartnerschaften sind wir genau dafür bestens aufgestellt und wollen im europäischen Markt zügig wachsen", so Alexander Brilis, Geschäftsführer von Sevic Systems.

Die E-Kleinstfahrzeuge aus dem Hause Sevic Systems verfügen über Reichweiten von 60 bis 240 Kilometer. Zur Beförderung unterschiedlichster Güter hat das Unternehmen unter anderem vorfixierte Boxen, spezielle Lebensmittelbehälter, Flachbettanlagen und gekühlte Frachträume im Angebot. Für den V500 sind zudem einige Konnektivitätsapplikationen und Telematik-Dienste zu haben.