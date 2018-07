Die Anzahl der auf dem Bus montierten Batteriemodule hat ja Auswirkungen auf die Gewichtsverteilung und die Schnellladefähigkeit. Wie wirkt sich die Batteriechemie darauf aus?

Mink: Beim vollelektrischen Citaro positionieren wir die Module auf dem Dach im mittleren bis hinteren Bereich, jeweils an die Fahrzeugkonfiguration angepasst. Die Anzahl der verbauten Module im Fahrzeug beeinflusst direkt die Gesamtkapazität der Batterie und damit die Schnellladefähigkeit, die sich an dieser Gesamtkapazität festmacht. Lassen Sie mich ein Beispiel geben, wenn der Kunde eine Batterie mit 200kWh Kapazität verbaut haben möchte, so ist diese im vollelektrischen Citaro mit einer maximalen Ladeleistung von bis zu 200kW ladbar. Diese maximale Ladeleistung hängt von den eingesetzten Batteriematerialien ab und ist eine von mehreren wichtigen Charakteristika einer Batterie, die vom Batterieaufbau beeinflusst werden. Wir haben uns viele verschiedene Batterietypen angesehen im Vorhinein, und haben uns jetzt für NMC entschieden. Damit bekommen wir aus unserer Sicht eine gute Balance hin, d.h. Eignung sowohl für Depot-Ladeanwendungen als auch für Pantografen-Schnellladesysteme. Das ist beileibe kein Kompromiss, sondern ein Flexibilitätsinstrument, mit dem durch die Modulariät des Batteriesystems nochmals besser auf die Kundenanforderungen eingegangen werden kann.