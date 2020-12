Die Hegelmann Gruppe mit Hauptsitz im baden-württembergischen Bruchsal wächst weiter. Besonders die polnische Niederlassung des Familienunternehmens trägt dazu bei. Mehr als 4.000 Lkw stark ist die Flotte der Hegelmann Gruppe mittlerweile. 2.037 der Lkw davon sind in Polen stationiert. Damit ist das Unternehmen nach eigenen Angaben der dortige Marktführer.

Hegelmann kündigt Expansion in Polen an

Um die Position des nationalen Marktführers zu halten, kündigt die Unternehmensgruppe jetzt weitere Investitionen sowie die Eröffnung zusätzlicher Filialen in Polen an. „Wir haben vor nicht mal zehn Jahren in einem kleinen Büro in Czestochowa angefangen. Heute sind wir führend in der Transportbranche in Polen. Damit dies in den nächsten Jahren so bleibt, wollen wir weiter wachsen“, sagt Fedir Yurkevych, CEO von Hegelmann Transporte in Polen. Polen sei im europäischen Langstreckenverkehr ein wichtiges Transitland mit einer starken Volkswirtschaft.

Mehr als 7.000 Menschen arbeiten für Hegelmann

Hegelmann beschäftigt 2.380 Lkw-Fahrer sowie 530 Verwaltungsmitarbeiter allein in Polen. Hinzu kommen Subdienstleister. In ganz Europa arbeiten sogar mehr als 7.000 Menschen für die Hegelmann. Tendenz steigend. Das 1998 gegründete Unternehmen bietet branchenübergreifende Standard-, Sonder- und Express-Transporte an und ist auf zeitkritische Lieferungen für die Automobil-, Schwerlast- und Lebensmittelindustrie spezialisiert.