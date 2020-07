Die Gartner KG aus Lambach in Oberösterreich bestellt 120 neue Typ-1-Lang-Sattel bei der Schwarzmüller Gruppe. Damit wird das Transportunternehmen mit einem Schlag über die europaweit größte 15-Meter-Auflieger-Flotte verfügen.

Die österreichische Schwarzmüller Gruppe kann sich über einen Großauftrag der ebenfalls in Österreich beheimateten Gartner KG freuen. Mit der Order über 120 Typ-1-Lang-Sattel in Leichtbauweise schreibt das Transportunternehmen gar Geschichte – handelt es sich dabei laut Schwarzmüller-CEO Roland Hartwig doch um den größten Auftrag, den es europaweit in diesem Segment bisher gegeben hat.

Die Lang-Lkw, die sich insgesamt auf 14,98 Meter erstrecken, sind bisher nur in Deutschland zugelassen. In der bestellten Mega-Ausführung sind die Auflieger laut Schwarzmüller um 1,3 Meter länger als Standard-Plateausattelanhänger. Sie können demnach mit einer Innenhöhe von drei Metern punkten, sollen in der Leichtbauausführung aber rund 1.000 Kilogramm weniger auf die Waage bringen als ein Standard-Trailer.

Richard Gartner bezeichnet die Leichtbauweise von Schwarzmüller als einzigartig. Sie biete echte Vorteile. "So sparen wir mehr als 10 Prozent Sprit pro Lkw und reduzieren zudem die CO2-Emissionen in gleicher Höhe", erklärt der geschäftsführende Gesellschafter der Gartner KG. Alle 120 georderten Typ-1-Lang-Sattel wird er laut Hersteller bis Ende August in seine Flotte einsteuern können.