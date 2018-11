Mercedes-Benz do Brasil kann einen Auftrag über 121 Stadtbusse verzeichnen. Die neuen Fahrzeuge sollen in Curitiba, der Hauptstadt des südbrasilianischen Bundesstaates Paraná, zum Einsatz kommen.

Bis Februar 2019 lässt Mercedes-Benz do Brasil verschiedenen Betreibern des ÖPNV in Curitiba insgesamt 121 neue Stadtbusse zukommen. Auch damit setzt sich der Erholungskurs des Bus-Marktes in Brasilien fort.

Mercedes-Benz konnte seine Marktführerschaft laut eigener Aussage auch in den vergangenen schwierigen Zeiten behaupten. Von Januar bis Oktober 2018 verzeichnete Daimler Buses in Brasilien einen Marktanteil von rund 55 Prozent im Segment der Busse mit einem zulässigen Höchstgewicht von über acht Tonnen. Insgesamt notierte Daimler Buses in Brasilien in den ersten zehn Monaten 2018 ein Absatzplus von rund 18 Prozent auf 7.200 Fahrgestelle.