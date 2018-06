Unter der langen Haube der 4x2-Zugmaschine von H.D.T.V. Logistik rumort ein klassischer V8, die Front des Scania Hauber zieren zehn große Zusatzscheinwerfer.

Ein weiß lackierter Kühlergrill und ebenso weiße, über die Lufteinlässe bis hinter die Türen gezogene Zierstreifen sorgen für einen satten Kontrast. Die genau auf dieses Farbenspiel abgestimmte FERNFAHRER-Plane des Curtainsider macht das Bild perfekt!

Fahrerin mit Herz und Seele

Stilecht feierte der neueste FERNFAHRER-Partnertruck auf dem Trucker- & Country-Festival in Geiselwind Premiere. Fahrerin Birgit, die schon über viele Jahre mit Herz und Seele für H.D.T.V. Logistik on the Road ist, chauffierte den Hauber zielsicher vor den FERNFAHRER-Stand – wo ihn dann über das komplette Wochenende Truck-Spotter und Lastwagenfreunde ins rechte Licht rückten.