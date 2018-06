Große Bühne für die Besten: die einstige Residenz der württembergischen Herzöge und Könige, das Neue Schloss Stuttgart, war die absolut passende Kulisse für die Preisverleihung, die der ETM Verlag mit seinen Marken FERNFAHRER, lastauto omnibus, trans aktuell und eurotransport.de gemeinsam mit der Prüforganisation Dekra veranstaltete. Schließlich gilt die große Leserwahl zu „Best Truck“, „Best Van“, „Best Bus“ und „Best Brand“ als Benchmark der Nutzfahrzeugbranche.



Bei stilgerechter Piano-Musik versammelten sich die Gäste aus Wirtschaft, Industrie und Politik im weißen Saal des Neuen Schloss zur feierlichen Preisverleihung. Nominiert waren 195 Fahrzeuge aus 13 Kategorien für die „Best Truck“, „Best Van“, „Best Bus“, jeweils in der Gesamt- und Importwertung. Für „Best Brand“ gingen 26 Teile-, Produkt- und Servicekategorien an den Start. Ein ambitioniertes Programm also für unsere Moderatorin Alexandra von Lingen und ihre zahlreichen Gäste auf der Bühne.



Den Auftakt machten ETM-Geschäftsführer Oliver Trost und Stefan Kölbl, Vorstandsvorsitzender der Dekra. Hier wurde in den kurzen Interviews mit Alexandra von Lingen deutlich, dass die Zukunft des Speditions- und Transportgewerbes – zumindest teilautomatisiert – und auf jeden Fall von der Digitalisierung bestimmt sein wird. Im Anschluss startete die feierliche Übergabe der Awards. Unterstützt wurde unsere Moderatorin dabei von Matthias Rathmann, Chefredakteur von trans aktuell und Thomas Rosenberger, Chefredakteur von lastauto omnibus und FERNFAHRER.