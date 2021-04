Bis zu 1.000 Mal am Tag stoppt ein typischer Abfallsammel-Lkw. Immer wieder fährt er an und beschleunigt, nur um wenige Meter später wieder abzubremsen und anzuhalten. Für Patrick Hermanspann, CEO der Faun-Gruppe, im Grunde ein Unding für den Verbrennungsmotor. "Der Diesel wurde nie auf so einen Einsatz hin ausgelegt, nie dafür gebaut", sagt er. Er sei im Gegenteil erst auf langen Strecken bei konstanter Geschwindigkeit besonders effizient. Einen Abfallsammel-Lkw betreibe man also nur aus der Not heraus mit dem Diesel – einfach, weil es bisher keine Alternative gab. Das Ziel von Faun sei jetzt aber, einen Teil dazu beizutragen, den Lastverkehr in der Zukunft klimaneutral aufzustellen. "Wir kommen zwar aus der Entsorgung, sehen aber durchaus Potenzial, unser Konzept auf andere Transport- und Logistiksparten auszuweiten", erklärt Hermanspann.

Seit acht Jahren bekleidet er bereits den Chefposten in dem Unternehmen der Kirchhoff­Gruppe, insgesamt ist er seit 20 Jahren für Faun tätig. Vor 15 Jahren – 2006 – hatte das Unternehmen den ersten teilelektrischen Abfallsammel-Lkw-Prototyp aufgestellt, weil auch die Kunden innovativ seien und schon früh die Idee aufgekommen sei, elektrisch zu bremsen, um die sonst verpuffende Energie zurückzugewinnen.