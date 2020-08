Endlich ist es soweit! In wenigen Tagen starten die Truck Racer in ihren ersten echten Lauf des Jahres. Los geht’s im tschechischen Most.

Die Formel 1 hat es vorgemacht: Rennsport funktioniert dieser Tage nur mit einem absolut strikten Hygienekonzept für alle Beteiligten. So hält es auch die European Truck Racing Association (ETRA). Nun hat der Rennveranstalter auch die Starterliste für Most am letzten Augustwochenende und die weiteren geplanten Rennen in diesem Jahr veröffentlicht: 16 Starter für die komplette Saison. Dazu kommen wie gewohnt einige Race-by-Race-Piloten, darunter auch Lukas Hahn, der damit die dritte Generation der Rennfahrer-Dynastie auf die Rennstrecke bringt.

Das Starterfeld im Detail

Unter den festen Piloten sind viele bekannte Gesichter: Jochen Hahn, der zum siebten Meistertitel ansetzt, Antonio Albacete unter neuer Team-Regie. Dazu kommt Rennlady Steffi Halm und der mittlerweile ziemlich erfahrene junge Wilde Sascha Lenz. Norbert Kiss, bisher vor allem bekannt als Mercedes-Fahrer kommt mit dem ungarischen Révész TRT Team auf MAN zurück ins Grid. Auch René Reinert und André Kursim sind 2020 mit von der Partie. Jamie Anderson wird 2020 ebenso dabei sein wie Luis Recuenco im grün-weißen MAN. Nach einem Ausflug in die französische Heimatserie kehrt Anthony Janiec zurück in die Europameisterschaft. Clemens Hecker wagt den Sprung aus der niederländischen in die europäische Liga. Steffen Faas tritt in diesem Jahr mit einem nagelneuen Scania-Renntruck an. Adam Lacko ist bei Buggyra nach wie vor gesetzt, tritt dort aber beinahe als Opa im Team auf. Seine Kollegen haben nämlich beide noch nicht einmal die Zwei vornedran. Aliyyah Koloc tritt mit 16 Jahren in die Fußstapfen von Papa Martin Koloc. Und auch Téo Calvet (19 Jahre) hat einen rennsporterfahrenen Vater an der Seite.

"Wir möchten den Teams und Fahrern danken für ihr Engagement und ihre Professionalität“, sagt Rolf Werner, Geschäftsführer der ETRA. „Es ist großartig zu sehen, dass sich so viele Teams in diesem Jahr unserer Meisterschaft verschrieben haben. Das Starterfeld sieht außergewöhnlich konkurrenzfähig aus und verspricht spannende Action. Wir freuen uns darauf, endlich wieder Rennen zu fahren.“

Die Truck Racer 2020

Jochen Hahn (1), Iveco, Team Hahn Racing

Antonio Albacete (2), MAN, T Sport Bernau

André Kursim (11), Iveco, Don't Touch Racing

Téo Calvet (20), Freightliner, Buggyra Zero Mileage Racing

Jamie Anderson (23), MAN, Anderson Racing

Steffen Faas (24), Scania, Tankpool24 Racing

Clemens Hecker (25), MAN, Heinrich Clemens Hecker

Aliyyah Koloc (29), Freightliner, Buggyra Zero Mileage Racing

Sascha Lenz (30), MAN, SL Trucksport 30

Norbert Kiss (40), MAN, Révész TRT

Steffi Halm (44), Iveco, Team Schwabentruck

Adam Lacko (55), Freightliner, Buggyra Zero Mileage Racing

Luis Recuenco (64), MAN, Luis Recuenco

Anthony Janiec (66), MAN, Lion Truck Racing

René Reinert (77), Iveco, Reinert Racing

Teamwertung

Hahn/Halm, Die Bullen von Iveco

Calvet/Lacko, Buggyra Zero Mileage Racing

Anderson/Lenz, Löwen Power

Race-by-Race in Most