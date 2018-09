Drei Rennwochenenden stehen in der Saison 2018 noch aus: Zolder, Le Mans und Jarama. Am 15. und 16. September ist Zolder in Belgien an der Reihe. Im Livestream können die Fans jedes der vier packenden Rennen um die Krone in der European Truck Racing Championship verfolgen. Aktuell führt Jochen Hahn im Iveco das Feld an vor Adam Lacko im Freightliner und Norbert Kiss im Mercedes-Truck. Knapp 50 Punkte trennen Hahn aktuell von Lacko. Das ist zwar ein bequemes Polster, reicht aber noch lange nicht für einen sicheren Titel. Umso wichtiger also, wie es für den Schwaben in Zolder läuft. Auch in der Teamwertung sieht es für Iveco nicht schlecht aus. Die Bullen von Iveco Magirus führen mit 369 Punkten vor Team Reinert Adventure (276) und Buggyra Racing 1969 (206).

Die Top Ten vor dem Lauf in Zolder: