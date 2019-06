Der Wettergott ist an diesem Wochenende recht wechselhaft. Auf Sonnenschein am Samstag folgt am Sonntag in Montalieu starker Regen bei überschaubaren Temperaturen. Die Fans interessiert das wenig. Sie ströme unbeirrt zu Tausenden ins Vallée Bleue zum Europa Truck Trial. Wie schon am Samstag hat sich der Weg für sie mehr als gelohnt.

Der Atem stockt den Fans, als sich der braune Vierachser von Marcel Schoch und Johnny Stumpp tatsächlich anschickt, den Steilhang über der malerischen Sektion zwei zu erklimmen. Der Aufstieg ist kein Problem für den Vierachser. Darauf folgt allerdings ein Abfahrttor an der Kante eine fast senkrechten Wand. Die Lauchheim kümmert das nicht. Mit Nerven aus Stahl lässt Marcel Schoch seinen "Brauni" langsam herunterkrabbeln. Soviel Einsatz sollte belohnt werden - eigentlich. Denn als Dank für die Show erntet das Team neben euphorischem Beifall wie schon am Samstag einen Plattfuß. Da bleibt nur noch der leicht angeschlagene Weg aus der Sektion und hinein ins Fahrerlager.

Europa Truck Trial 2019 Der Samstag in Montalieu

Weniger von der Technik als vielmehr vom Regelwerk wird Francis Wey im Dreiachs-Unimog bestraft. Ein Tor am Ende eine Auffahrt in Sektion 8 will einfach nicht gelingen. Der von einem Umfaller früher am Tage schon lädierte Mercedes quält sich ab, schafft es aber nicht über die Kante. Mit der Brechstange und unter johlenden Fans schafft er es doch und kippt sofort an ungewöhnlicher Stelle wieder zurück auf die Talsohle auf der anderen Seite - mitten durch dichten Bewuchs. Allerdings hat er dabei das Tor nicht voll passiert. Kurz nach dem Stunt werden ihm also die Richtungswechsel zum Verhängnis. Am Ende muss er sich dem Urteil des Kommissars fügen.

Pech hatte auch einmal mehr Team Bodensee. Der nagelneue Gebrauchtwagen kränkelt. Nachdem die Vorderachse einmal mehr den Geist aufgibt, rutscht auch die Kardanwelle raus. Das war's also für Reiner Lotzmann und Erika Oesterle. Die beiden nehmen es sportlich. Von technischem Unheil verfolgt bleibt das BFS Trucksport Team. Es läuft gut für die Crailsheimer, bis zum Schluss.

Foto: Thomas Kueppers Die Sieger von Montalieu-Vercieu.

Ergebnisse von Lauf 2 in Montalieu-Vercieu:

Kategorie II

Team Mogli (205), 727 Fehlerpunkte Gangs of Sud Est (204), 782 FP Racing Team Avia Future (201), 961 FP Team JM Grenad (210), 1076 FP Nolimit 63 (209), 1235 FP Team Plein Gaz (202), 1264 FP LVM (206), 1479 FP Dauphidrome (203), 1565 FP Trial Camion 74 (211), 1606 FP Team Envoi du Lourd Tonton (208), 1720 FP

...

24. Team le Gang des Amazones (227), 6619 FP

Kategorie III

BFS Trucksport Team (301), 1360 FP Truck-Trial Team Funke #Steyr (302), 1399 FP Team Hamm (305), 1416 FP Zebra-Zil-Offroad-Team (306), 1418 FP Truck Sport Borzym (311), 1620 FP Team Alsace Truck (304), 2047 FP Team Koren (303), 2082 FP Philipp aus dem Hanfbachtal (307), 2206 FP Team Bodensee (308), 4057 FP

Kategorie IV

MSC TruckTrialTeam Cloppenburg (403), 1991 FP HS-Schoch Hardox Truck Trial Team (402), 2072 FP Truck Trial Team Reicher (401), 2264 FP Team BF71-1 (404), 3433 FP Team BF71-2 (405), 4593 FP

Kategorie Proto

Fans on the Road (P01), 341 FP Team JCCMog (P03), 888 FP Team Manent-Cellier (P06), 973 FP KVK-Racing (P02), 1044 FP Les Babouches (P10), 1398 FP Truck Trial Team Funke #Ural (P04), 1416 FP Team les P'tits Suisses (P05), 1591 FP Gangs of Sud Est Carcassonne (P11), 1990 FP Action Lev (P07), 2578 FP Team Heidenreich Hemscheidt trucksport (P22), 6900 FP

Gesamtergebnis Top 3

Kategorie II

1. Racing Team Avia Future (201), 42 Meisterschaftspunkte

2. Gangs of Sud Est (204), 40 MP

3. Team Plein Gaz (202), 28 MP

Kategorie III

1. BFS Trucksport Team (301), 38 MP

2. Team Alsace Truck (304), 36 MP

3. Zebra-Zil-Offroad-Team (306), 35 MP

Kategorie IV

1. HS-Schoch Hardox Truck Trial Team (402), 45 MP

1. MSC TruckTrialTeam Cloppenburg (403), 45 MP

3. Truck Trial Team Reicher (401), 34 MP

Kategorie Proto

1. Team JCCMog (P03), 45 MP

2. Fans on the Road (P01), 42 MP

3. Team Manent-Cellier (P06), 37 MP