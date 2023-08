ETRC 2023 Lauf 5 in Most Lacko bringt Landsleute zum Jubeln

Kiss erfolgreich, Regenschauer in Most – es wäre ja fast alles wieder so gewesen, wie man es vom Motodrom in der Tschechischen Republik und von den letzten Runden der Truckrace-Europameisterschaft gewohnt ist. Doch ausgerechnet ein Fahrer, der nicht mehr mitmischt beim Kampf um den Titel, sorgte für ein paar bunte Tupfer im Geschehen. Das tschechische Buggyra-Team hat sich bekanntlich zum Ende der vergangenen Saison aus der FIA ETRC zurückgezogen. Lediglich in der französischen Meisterschaft mischt Youngster Teo Calvet im blau-weißen Hauber noch kräftig mit und beim „Heimrennen“ in Most wollte das Team auch präsent sein. Wegen der vielen Fans und der Sponsoren, die dort hofiert wurden. Und klar – in der Tschechischen Republik kann nicht Teo Calvet antreten, den Job muss der Tscheche Adam Lacko übernehmen. Allerdings stand Lacko unter Beobachtung – weil sein eigener Truck verkauft worden war, durfte er sich für den Einsatz das Renngerät von Calvet ausleihen, der mit Vater Fabien nach Most gekommen war, um dem Teamkollegen auf die Finger zu schauen. Schließlich führt Calvet Junior zu Hause das Klassement an, will Meister werden und hat schon am kommenden Wochenende den nächsten Einsatz. Allerdings waren die Franzosen skeptisch, was die Erfolgsaussichten angeht: „Glaubst du, dass Adam daran denkt, wenn es hart auf hart kommt?“

Sieg im zweiten Rennen, zweiten in Rennen drei

Aber am Ende hatte der Buggyra-Hauber kaum einen Kratzer und Adam Lacko ein paar Pokale mehr in der Vitrine. Seine Stunde schlug am Samstag im Championshiprace 2, das erst im zweiten Aufgalopp über die Bühne ging. Beim ersten Start hatte es einen schweren Unfall gegeben, bei dem der MAN des Briten Mark Taylor in die Boxenmauer gekracht war. Routinier Lacko setzte sich auch nach dem Neustart beizeiten vom Feld ab, verfolgt nur von Steffi Halm. Die blieb dem Tschechen zwölf Runden lang dicht auf den Fersen, musste aber hinterher eingestehen: „Adam ist absolut fehlerfrei gefahren. Da gab es keine Möglichkeit, vorbeizukommen.“ Aber auch so war der zweite Platz für Halm ein großer Erfolg – und der Sieg von Adam Lacko sorgte bei den tschechischen Fans natürlich für großen Jubel. Dass Lacko das Fahren auch in der langen Pause nicht verlernt hat und der Erfolg kein Zufallstreffer war, stellte er dann tags darauf noch einmal unter Beweis: Im Championshiprennen 3 kam er als Zweiter ins Ziel – eine sehenswerte Performance.

Kiss dominiert dennoch das Wochenende

Einen der vier Siegerpokale durfte also Adam Lacko mit nach Hause nehmen, die anderen drei stehen jetzt in der ohnehin umfangreichen Sammlung von Norbert Kiss. Der Titelfavorit war auch in Most wieder in seiner eigenen Liga unterwegs, fuhr in den Rennen 1 und 3 wie üblich von der Pole Position aus zwei klare Start-Ziel-Siege heim und erwies sich auch im abschließenden Regenrennen als unschlagbar. Lange Zeit führte Steffi Halm das Feld an, doch der Extremregen, der zum vorzeitigen Abbruch (nachdem 70 Prozent der Renndistanz absolviert waren) führte, kam für sie eine Runde zu spät. Aber auch so war es wieder einmal ein erfreuliches Wochenende für die Schwabentruck-Fahrerin. Mit dabei auf dem finalen Podium: Sascha Lenz, der diesmal erst spät in die Gänge kam und sich mit diesem Podiumsplatz zufriedengeben musste. Rechnet man die Ergebnisse der Rennen auf dem Motodrom Most in EM- Punkte um, rangiert Lenz auf dem vierten Platz. Weit enteilt: Norbert Kiss mit einem Zugewinn von 57 Punkten; das Maximum liegt bei 60. Gleichauf folgen Jochen Hahn (zweimal Dritter) und Antonio Albacete, die ihre Konten um jeweils 33 Punkte aufstockten.

Lukas Hahn sahnt im Promoter's Cup ab

In der Promoter’s Cup Classification war Lukas Hahn ähnlich erfolgreich unterwegs wie Norbert Kiss in der EM: Drei Siege und ein dritter Platz standen am Ende des Wochenendes in seiner Bilanz. Bei seinen drei bisherigen Starts in der Saison 2023 war Lukas Hahn jeweils der erfolgreichste der Nachwuchsfahrer.

Die sechste Runde der aktuellen Saison findet am übernächsten Wochenende auf dem Circuit Zolder (Belgien) statt.