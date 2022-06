ETM Award 2022 | Die besten Nutzfahrzeuge Best Van - alle Sieger in der Bildergalerie

Deutschlands Nutzfahrzeug-Profis haben die besten Fahrzeuge in 16 Kategorien gewählt. Welche Modelle beim Wettbewerb um die besten Vans in sechs Kategorien gewonnen haben, verraten wir in unserer Bildergalerie. Viel Spaß dabei!

Die Leser von trans aktuell, lastauto omnibus, FERNFAHRER und eurotransport.de haben entschieden. Zur Wahl standen alle für den deutschen Markt relevanten Fahrzeugsegmente vom Lieferwagen, über leichte und schwere Lkw, bis hin zum Überlandbus. Dabei hatten sie je zwei Stimmen pro Kategorie – jeweils eine für die Gesamt- und eine für die Importwertung. Die begehrten Awards für Nutzfahrzeuge werden in drei Klassen unterteilt. Best Vans, Best Trucks und Best Bus. Diese Klassen werden in einzelne Kategorien unterteilt. Zu den Best Vans gehören folgende Kategorien:

Pick-ups



Lieferwagen



Transporter bis 2,8 t



Transporter bis 3,5 t



Transporter ab 3,5 t



Elektro-Transporter

Hintergrund zur Leserwahl

Die große Leserwahl zu den ETM Awards gilt als Benchmark in der Nutzfahrzeugbranche. Ob Fahrzeuge, Retarder, Kühlaggregate oder Truckservice: Die Leserwahl wird seit 1997 nach einer einheitlichen Methodik durchgeführt - und notariell testiert. In diesem Jahr gingen 219 Fahrzeugbaureihen aus 16 Kategorien für die Auszeichnungen „Best Trucks“, „Best Vans“ und „Best Busses“ an den Start – einschließlich drei Kategorien für rein elektrisch betriebene Fahrzeuge. Parallel zu den ETM Awards wird die Auszeichnung „Best Brands“ aus 29 Kategorien von Bremsen, Fahrersitze bis hin zu Tankkarten vergeben.