Die künftige Eberspaecher Yuchai Exhaust Technology produziert und vertreibt laut Unternehmensangaben Abgasreinigungssysteme für chinesische Nutzfahrzeuge. Ziel sei, die Emissionsnorm China National 6 zu erfüllen, die voraussichtlich ab Juli 2020 gilt. Die Norm entspricht laut Eberspächer den Normen Euro 6 und EPA 10 in Europa und den USA. Im Vergleich zu China National 5 sinkt der Wert der Stickoxide um 80 Prozent, die Partikelmasse um 66 Prozent. Um die Norm einzuhalten setzt Eberspächer in den chinesischen Nutzfahrzeugen ein Kombisystem aus zwei Hauptkomponenten ein: Dieselpartikelfilter mit Oxidationskatalysator und ein System, um Stickstoff zu mindern, das mit Harnstoff und SCR-Katalysatoren arbeitet. Gleichzeitig halte man auch relevante akustische Vorschriften an.

Eberspächer will mit dem Gemeinschaftsunternehmen seine Aktivitäten auf dem asiatischen Markt intensivieren. Zusammen mit Yuchai wolle man in China also auch neue Produkte entwickeln. Zusätzlich soll in Yulin in der Provinz Guangxi ein neues Produktionswerk entstehen. Ab Ende 2019 will das Joint Venture dort auf 12.000 Quadratmetern Abgassysteme produzieren. Im ersten vollständigen Produktionsjahr sollen bereits 160.000 Anlagen vom Band laufen. Langfristig schaffe man so bis zu 250 neue Arbeitsplätze vor Ort.

Die Anteile am Gemeinschaftsunternehmen liegen zu 51 Prozent bei Eberspächer. Guangxi Yuchai Exhaust Technology hält die restlichen 49 Prozent. Einen entsprechenden Vertrag haben beide Partner unterzeichnet. Noch stehe allerdings die Genehmigung der chinesischen Behörden aus.