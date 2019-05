Mercedes-Benz hat den nächsten eActros übergeben: Die Rigterink Logistikgruppe wird den batterieelektrischen Lkw im Zuge seiner Erprobung in der Lebensmitteldistribution in Frankfurt am Main, Wiesbaden, Mainz und weiteren Städten im Rhein-Main-Gebiet einsetzen.

Der 25-Tonner mit drei Achsen und einer Batteriekapazität von 240 kWh wird täglich vom Rigterink-Logistikstandort in Flörsheim am Main zu Supermarktfilialen und Zentrallagern von Supermarktketten fahren. Die Gesamtstrecke beläuft sich so auf etwa 200 Kilometer und entspricht damit ziemlich genau der von Mercedes angegebenen Reichweite für den eActros.

Die Lithium-Ionen-Batterie des Lkw soll jeweils über Nacht wiederaufgeladen werden. Der Kühl-Wechselkoffer des lokal emissionsfreien eActros stammt von Schmitz Cargobull – das Kühlgerät arbeitet dabei ebenso wie der Lkw selbst vollelektrisch und ohne den Einsatz von fossilem Kraftstoff. Es ist speziell für den Einsatz im Verteilerverkehr ausgelegt.

Kundentests bis 2021

Die Rigterink Logistikgruppe zählt zu insgesamt 20 Kunden, die den neuen Mercedes-Benz eActros über einen Zeitraum von einem Jahr im Praxiseinsatz testen. Die Erprobung ist dabei in zwei Phasen mit je zehn Kunden gegliedert. Ziel der Daimler AG ist es, "ab dem Jahr 2021 lokal emissionsfreies und leises Fahren in Städten auch mit schweren Serien-Lkw zu realisieren." Die Entwicklung und Erprobung der eActros wird vom Bundesumweltministerium (BMU) und dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) gefördert.