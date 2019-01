Bahnvorstand Richard Lutz und die Vorstände Ronald Pofalla (Infrastruktur), Berthold Huber (Personenverkehr) und Alexander Doll (Finanzen, Güterverkehr und Logistik) haben demnach den Plan heute Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer sowie Abgeordneten des Deutschen Bundestages vorgestellt. Im Fokus steht dabei der Ausbau – des Netzes, mit neuen Zügen und mehr Mitarbeitern. Ziel ist es laut Lutz, für die Kunden Schritt für Schritt besser zu werden. Die Gespräche des DB-Vorstands mit den Vertretern des Eigentümers sollen in der übernächsten Woche fortgesetzt werden.

Für die Transport- und Logistikbranche ist vor allem der fünfte Punkt des Fünf-Punkte-Plans interessant: „Wir sanieren unsere Güterbahn und machen die Bahn noch grüner“. So will der Konzern etwa Ende 2019 den Anteil der erneuerbaren Energien am Energiemix des Konzerns um drei Prozentpunkte auf dann 60 Prozent steigern. „Um einen Beitrag zur Klimawende in Deutschland zu leisten, sind wir fest entschlossen, die anstehende Sanierung unserer Güterbahn erfolgreich voranzutreiben“, heißt es weiter. Mehr Personal, zusätzliche Investitionen in neue Loks und Wagen sowie eine Vertriebsoffensive sollen wieder mehr Güter auf die Schiene bringen, DB Cargo wachsen lassen und neue Kunden gewinnen.

Weitere Punkte sind