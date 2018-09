Wer auf der A45 an Lüdenscheid vorbei kommt, sollte die Gelegenheit zu einem Besuch in der Siku-Wiking-Modellwelt nutzen. Besonders, wenn man die Kinder dabei hat oder selbst Sammler ist.

In der Schlittenbacher Str. 56a, in einem eher unscheinbaren Gebäude am einstigen Siku-Produktionssitz, liegt ein Ort, an dem Kinder- wie Sammlerherzen höher schlagen: die Modellwelt der Marken Siku und Wiking, die seit Jahrzehnten für Fahrzeugmodelle hauptsächlich in den Maßstäben 1:87, 1:50 und 1:32 stehen.

Ausflug in unbekümmerte Kindheitstage

Auf zwei Stockwerken befindet sich eine Dauerausstellung zur Entwicklung von Siku (Sieper-Kunststoffe, seit 1921) und Wiking (Friedrich Peltzer, seit 1936; 1984 Übernahme durch die Sieper-Gruppe) mit Modellen unterschiedlichster Baujahre, die die Unternehmensgeschichte, aber meist auch die Kindheit des Betrachters lebendig werden lassen.

Aktuelles Siku-Sortiment zum Anfassen

Hinzu kommen Großdioramen mit dem aktuellen Siku-Sortiment zum „Probespielen“. Was natürlich nicht fehlen darf, ist ein Shop-Bereich mit allem, was das aktuelle Siku- und Wiking-Sortiment hergibt. Dort finden sich auch Modelle, die im Handel vergriffen sind, sowie Mängelexemplare zum kleinen Preis. Mit leeren Händen nach Hause zu gehen, ist also praktisch unmöglich.

Öffnungszeiten

Mi – Fr 14 bis 18 Uhr

Sa + So 11 bis 18 Uhr

Mo + Di geschlossen

Eintrittspreise

Erwachsene: 5 Euro

Kinder (bis 14 Jahre): 3 Euro

Ermäßigt: 4 Euro

Familienticket: 14 Euro

Was hier für die Betreiber noch überlegenswert wäre: eine Anrechnung des Eintrittspreises auf den Einkauf im Shop.