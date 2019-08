Am Samstag kommt Heft 9/2019 in den Handel. Darin findet ihr alles Wissenswerte über den neuen Iveco S-Way, fünf Sattelkipper im Vergleichstest, Truck-Trial-Berichte und Impressionen vom Truck-Grand-Prix.

Das Titelbild zeigt schon, wer der Star in dieser Ausgabe ist: der neue Iveco S-Way und seine Sondermodelle „Fit Cab“ und „Magirus“. Der FERNFAHRER wartet aber auch mit einem umfangreichen Vergleichstest auf: DAF CF 480 FT, DAF XF 450 FT, Iveco X-Way AS440x48 T/P, Mercedes-Benz Arocs 1851 LS und Renault C 480 Sleeper Cab treten jeweils mit dreiachsigem Kippauflieger in der Kiesgrube an.

Außerdem in Heft 9/2019: Truck-Grand-Prix 2019 – die Bilder von der Mega-Party am Nürburgring; Fahrbericht: im neuen Mirror-Cam-Actros von Barcelona nach Wörth; die besten Nutzfahrzeuge 2019 – die Ergebnisse unserer großen Leserwahl; Recht aktuell – Schlafmangel durch Hitze als Verkehrsgefährdung; Profi im Profil Frank Kirch; Truck Trail in Montalieu und Dreis-Brück; V8-Oldtimer-Treffen in Holland; geplantes EU-Mobilitätspaket: Flexibilisierung der Lenkzeit; Supertruck: Volvo FH 540 von Malkowsky Transporte; Truckstop: Maxi-Autohof Kirchheim; Lkw-Modelle und vieles mehr.

Viel Freude beim Lesen wünscht die Redaktion!

Hier könnt ihr das Heft bestellen.