Ausgabe 6/2024 Neuer FERNFAHRER erscheint

Am Freitag kommt Heft 6/2024 in den Handel. Auf 116 Seiten findet ihr die erste Fahrt mit dem neuen Volvo FH16 780 Aero, den DAF XFC 530 als Kipper mit Zusatzantrieb PXP, den Mercedes Actros L mit radikal neuem Design, die Wikinger-Trucks von Ingo Dinges und unsere große Leserwahl 2024.

Mit neuem Konzept und unter dem Titel „Best of New Transportation“ geht die Leserwahl von FERNFAHRER, trans aktuell und eurotransport.de in eine neue Runde. Bis zum 20. Juli können unsere Leser online über die teilnehmenden Hersteller und Dienstleister urteilen – und dabei hochwertige Preise gewinnen. Alles Wissenswerte zur Leserwahl 2024 findet ihr im neuen Heft, das wegen der Themenfülle dicker ausfällt als regulär.

Lesen Sie auch

Start der ETM-Leserwahl 2024 Best Of New Transportation

Außerdem in FERNFAHRER 6/2024: Volvo FH16 Aero mit 780 PS; Tickets für den Truck-Grand-Prix 2024 zu gewinnen; Transpartner Logistics schickt Designwerk-E-Lkw auf Langstrecke; MAN erprobt Wasserstoff-Verbrenner als Alternative zu Diesel und Elektro; radikal neues Design – Mercedes-Benz präsentiert den neuen Actros L; Fahrbericht Opel Movano Electric; Traditionsbruch als Chance? Iveco verkauft Magirus; BPW Airsave in der Praxis; Modellneuheiten; Beginn der Festivalsaison: Rüssel Truck Show 2024; Brennpunkt: Wettbewerb um Frachtaufträge am Limit; Speditionsporträt: Dinges Logistics; neue Fälle aus der Autobahnkanzlei, Leser-Fotoalbum, Ixo-Modell zu gewinnen und vieles mehr.

Viel Freude beim Lesen wünscht die Redaktion!

Hier könnt ihr das Heft bestellen.