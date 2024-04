Ausgabe 5/24 Neuer FERNFAHRER am Kiosk

Am Donnerstag kommt Heft 5/2024 an den Kiosk. Diesmal im Heft: Die Sicherheitskampagne 2024 startet, Vergleich dreier Schwerlastkombinationen bis 70 Tonnen, brennende Lkw nach Motorschaden, ein spektakulärer Supertruck und vieles mehr.

Die EU hat mit den General Safety Regulations strenge Richtlinien für sicheren Straßenverkehr aufgestellt. Ab Sommer muss jedes neue Fahrzeug die GSR erfüllen. Diese neuen Richtlinien sind eines der Themen unserer großen Sicherheitskampagne, die 2024 in die nächste Runde geht. Außerdem befassen wir uns in diesem Zusammenhang mit dem Thema "brennende Lkw". Hierbei zeigen wir auf, warum die richtige Wartung vor allem bei modernen Lkw so unheimlich wichtig ist.

In unserem Trailer-Schwerpunkt beleuchten wir in einem großen Vergleichstest die Wirtschaftlichkeit von drei markanten Zugkombinationen: Der klassische 40-Tonner tritt gegen 60- und 70-Tonner an. Zudem werfen wir einen Blick auf die Kipper-Neuheiten von Schmitz Cargobull.

Außerdem im Heft: Fahrbericht mit dem Mercedes Actros L, ein Report vom diesjährigen Technischen Kongress des VDA, umfassende Hintergrundinfos zu HVO 100, neues aus der Modellwelt, ein Besuch bei Team Schwabentruck und Truck Racerin Steffi Halm, neue Fälle aus der Autobahnkanzlei, Fahrerinnen-Workshops bei MAN, ein spektakulärer Supertruck aus Finnland, ein 1:32 Wiking-Modell zu gewinnen und noch so einiges mehr!

