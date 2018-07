Das Grundlayout ist seit 40 Jahren relativ unverändert und bewährt: Frontmotor, Heckantrieb und Leiterrahmen. Gleichzeitig kann der italienische Hersteller einige Innovationen im Transportersegment für sich verbuchen. So war er laut Iveco im Jahr 1985 das erste leichte Nutzfahrzeug, das einen Turbodiesel an Bord hatte, damals verkauft als TurboDaily. 1998 folgte die nächste Antriebsinnvoation: Der EcoDaily ist der erste Transporter mit CNG-Motor (Compressed Natural Gas). 1999 folgt die zweite Generation des Daily mit Common-Rail-Diesel, wieder ein Novum im Transporter, und dem Titel Van oft he Year 2000. Heute, in der dritten Generation und pünktlich zum Jubiläum, hat der Transporter erneut den Titel Van of the Year abgestaubt, mittlerweile eine Auszeichnung von vielen über die letzten vier Jahrzehnte. Iveco bietet den Daily aktuell in der Daily Blue Power Familie an: Elektro-Antrieb (im Programm seit 2009), CNG und Diesel mit Real Driving Emissions Werten.

Foto: Iveco Aktuell ist der Iveco Daily mit Diesel-, CNG-, und Elektroantrieb erhältlich.

„Heuer feiern wir einen Meilenstein: 40 Jahre Daily. 40 Jahre, in denen der Daily als Bestseller an der Spitze des Wettbewerbs immer schon ein umweltfreundliches, weil effizientes Fahrzeug war“, sagt Pierre Lahutte, Iveco Brand President. „Die vielen Auszeichnungen beweisen auch, dass die Entwicklung immer die Kundenwünsche getroffen hat und seine Basiswerte wie Flexibilität, Nachhaltigkeit, Zuverlässigkeit und Effizienz das Maß der Dinge waren.“ Iveco bietet den Daily für viele verschiedene Branchen an, beispielsweise als Kasten für Kuriere, Abfallsammler, Kipper, Sattelzugmaschine, Krankenwagen, Doppelkabine und sogar mit Allradantrieb. Die Tonnage reicht von 3,3 bis 7,2 Tonnen. Damit übertrifft der Daily alle Konkurrenten, für die in der Regel bei unter sechs Tonnen Schluss ist. Der mögliche Laderaum reicht von 7,3 bis 19,6 Kubikmeter – auch das ist mehr als die Kollegen in einen Transporter packen.