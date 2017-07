UPS in München: Das Paket kommt mit dem Fahrradkurier

UPS hat nach eigenen Angaben bereits in Hamburg, Offenbach bei Frankfurt am Main und weiteren europäischen Städten ähnliche Liefersysteme etabliert. Das Besondere in München: Studierende der Akademie Mode & Design (AMD) gestalten als Teil ihrer Abschlussprüfung drei Container, die als Mini-Depots dienen. Sie werden in München am Alten Schlachthof, im Glockenbachviertel und am Kidlerplatz in Harras stehen.

Am frühen Morgen sollen in den Containern laut UPS Pakete eingelagert werden. Die UPS-Mitarbeiter sollen sie als Ausgangsbasis nutzen, um von dort mit E-Bikes, Lastenrädern und Sackkarren zustellen zu können.

Die Aktion ist Teil der öffentlich-privaten Kooperation "City2Share" der Stadt München sowie Partnern aus Industrie und Wissenschaft. Die Beteiligten wollen die Lebensqualität in deutschen Städten verbessern. In München sollen die Fahrräder drei Zustellfahrzeuge ersetzen.