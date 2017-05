TimoCom integriert POIs: Schnell den nächsten DocStop-Standort finden

Wer ab sofort in der Tracking-Anwendung von TimoCom den DocStop-Filter aktiviert, sieht sowohl Ärzte verschiedener Fachrichtungen als auch Krankenhäuser in den DocStop-Farben Grün und Blau als klickbare Icons (POI = Points Of Interest) auf der Karte.

Ergänzend gibt es zu manchen Anlaufstellen ein ebenso farblich markiertes Parkplatz-Icon. Dieser zusätzliche Service zeigt einen Lkw- oder Busparkplatz an, der nahe zur jeweiligen Arztpraxis oder Klinik gelegen ist. Neben der Fachrichtung erhält der Nutzer auch Angaben zum Namen sowie die Kontaktdaten der Praxis in deutscher Sprache.

"Der Disponent sollte die Route des Fahrers von vornherein mit der Tracking-Anwendung von TimoCom orten. Kommt es dann zu einem medizinischen Notfall, sieht er direkt in der Kartenansicht, wo sich der erkrankte Fahrer befindet und welche Anlaufstelle aus dem DocStop-Pool nahe seines aktuellen Standortes liegt", erklärt TimoCom-Sprecher Gunnar Gburek.