Miniaturwelt im Mai: 85 Jahre Wiking-Modelle

EMEK

Tanklaster gehören in der Modellwelt eher zu den Exoten. Umso erfreulicher, dass Emek den neuen Scania R 450 auch als Tanksattelzug im Maßstab 1 : 25 anbietet. Der Tankauflieger hält ein raffiniertes Extra bereit: Er kann über einen der Domdeckel mit Wasser befüllt werden. Im rechten Staufach steckt dann ein ausziehbarer Kunststoffschlauch mitsamt Stutzen, der sich mit einem kleinen Hebel öffnen und schließen lässt. Eine nette Überraschung, besonders für kleine Modellfans.

Material: Kunststoff. Die Spiegel liegen separat bei.

Preis: 67 Euro

WIKING

Wiking kann mehr als nur Oldtimermodelle: Das beweisen die Lüdenscheider am Beispiel ihrer schnell wachsenden Baufahrzeugflotte. Auf den Ende 2016 vorgestellten vierachsigen Arocs-Fahrmischer folgen im Rahmen der Modellpflege der Mobilbagger Atlas 2205 M und der Radlader Volvo L 350F. Letzterer beeindruckt auch im kleinen Maßstab durch seine schiere Größe. Beim Atlas 2205 M fallen die vielen beweglichen Teile auf – von der Schaufel über das Räumschild bis hin zu den Stützen.

Zum 85. Jubiläum der Marke Wiking findet sich unter den April-Neuheiten auch ein reich bebildertes Buch. Autor von "Wiking-Autoträume" ist Ulrich Biene, der bereits die "Siku-Story" verfasst hat. Auf 168 Seiten zeichnet Biene nun die Firmen- und Modellgeschichte von Wiking nach. Eine schöne Zeitreise und ein Muss für Wiking-Sammler.

Preis: 33 Euro (Fahrmischer), 30 Euro (Radlader), 18 Euro (Mobilbagger), 34,90 Euro (Buch)

ELIGOR

Den neuen Stralis XP hat Eligor als silber-blaues Metallmodell im Pegaso-Look auf der Spielwarenmesse präsentiert. Im ehemaligen Pegaso-Werk in Madrid wird das Iveco-Flaggschiff heute produziert. Geliefert wird der XP 570 im Maßstab 1 : 43 in einer Acrylvitrine mit beschriftetem Sockel. Die Spiegel liegen bei und waren beim Messe-Exponat leider nicht angebracht. Das Modell ist in anderer Farbgebung bereits im Iveco-Fanshop erhältlich.

Preis: ca. 50 Euro