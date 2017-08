Mercedes-Benz Vans: Absatzrekord im ersten Halbjahr

Das entspricht einem Zuwachs von acht Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Daimler hat sich demnach in allen zum Bereich Vans zählenden Baureihen verbessert. Beim Sprinter nahmen die Verkäufe von 95.100 auf 96.200 Einheiten zu (plus ein Prozent). Vom Vito hat Daimler 14 Prozent mehr abgesetzt – von 46.000 auf 52.500 Fahrzeuge. Die Pkw-Variante V-Klasse hat im selben Zeitraum um 24 Prozent zugelegt auf 29.000 Einheiten. Der kleine Transporter Citan ging im ersten Halbjahr 12.500 Mal über die Ladentheke (plus fünf Prozent). Auch im Gesamtjahr will Daimler seinen Transporterabsatz weiter ausbauen. Dabei soll künftig auch der Pick-up X-Klasse helfen, der Ende des Jahres auf den Markt kommt.