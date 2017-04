lastauto omnibus 5/2017 am Kiosk: Scania S 730, Volvo Concept Truck, Setra Multi-Class

Der Scania S 730 verweist den bisherigen König der Greifen, den R 730, vom Thron. Im Test muss sich das neue Flaggschiff aus Södertälje beweisen.

Aus dem selben Holze, wenn auch etwas kompakter, tritt der Scania G 320 Hybrid an. Im Fahrbericht zeigt der Schwede, wie sich der Hybridantrieb im Praxiseinsatz verhält. Ein 130 kW starker Elektromotor unterstützt den Diesel und soll auch dabei helfen, den einen oder anderen Liter Kraftstoff zu sparen.

Ebenfalls aus Schweden stammt der Volvo FMX, den die Redaktion in 8x6-Ausführung getestet hat. Mit drei angetriebenen Achsen schiebt sich der Volvo auch mit voller Beladung noch behände durchs Gelände. Deutlich leichtfüßiger kommt Volvos Concept Truck daher. Die Studie, die Volvos Entwicklungsabteilung bereits seit ein paar Jahren beschäftigt, treibt in ihrer neuesten Ausbaustufe ein Hybridantrieb voran. Noch eine Spur weiter in die Zukunft blickt die Rubrik Profiwissen

Auf der IAA 2016 vorgestellt, geht nun der neue Dienst Uptime von Mercedes-Benz in Serie. Im Heft blicken wir in die Tiefen der telematischen Finessen dahinter und erklären, wie eine neue Elektronikbox es schafft, Pannen schon vorauszusagen, bevor sie passieren.

Im Transporterbereich dreht sich in dieser Ausgabe alles um die Varianten mit mehr als einer Sitzreihe. Ford schickt seinen Tourneo Custom mit stärkerem Motor zum Fahrbericht. Außerdem gibt es einen Zwischenstand zum Dauertester Mercedes-Benz Citan.

Bei den Bussen widmet sich Experte Thorsten Wagner in einer Kaufberatung der Setra Multi-Class und auch das Thema E-Busse steht dieses Mal auf der Agenda. Weiter spricht Hartmut Schick, Leiter Daimler Buses über das vergangene Geschäftsjahr und die kommenden Jahre.

Außerdem im Heft: ein ausziehbares Containerchassis aus den Niederlanden, Volvo-Präsident Claes Nilsson im Interview, Neuigkeiten von der Spielwarenmesse in Nürnberg.

