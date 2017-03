Junge Fahrer: Stefan Rosenberger im Gespräch

Warum Fahrer?

Da mein Vater auch Lkw-Fahrer ist und ich als Kleinkind in den Sommerferien immer mitfahren durfte, war es schon früh mein Traumberuf. Nach der Schule habe ich aber trotzdem erst einmal eine Ausbildung als Wärme-, Kälte- beziehungsweise Schallschutzisolierer gemacht und ein Jahr als Geselle gearbeitet. Da ich aber nicht nur meinen Wunschberuf ausüben, sondern auch eine neue Herausforderung annehmen wollte, beschloss ich meine zweite Ausbildung zu machen. Ich habe mich dann auf die Stellenanzeige der Firma Gustav Ziegler beworben. Zum Glück haben sie mich gleich genommen und ich konnte innerhalb von zwei Jahren meinen Traumberuf erlernen.

Einsatzgebiet?

Wir fahren Landmaschinen in ganz Europa aus. Ab und zu geht es auch in die sogenannten "Drittstaaten" wie die Türkei oder nach Russland. Es ist zwar eher selten, aber wir haben auch Aufträge, die uns in fernere Länder bringen. Lieblingstour? Ich mag unsere Spanien-Touren. Lange Strecken am Stück zu fahren und dann noch die schöne mediterrane Landschaft zu sehen, ist schon etwas ganz Besonderes für mich.

Grösstes Missgeschick?

Es war ganz in der Nähe von einem Kunden, bei dem ich gerade einen Traktor abgeladen hatte. Auf dem Weg zur nächsten Ladestelle musste ich um eine enge Kurve, an die ein Acker mit Apfelbäumen angrenzte. Der Platz in der Kurve reichte mir leider nicht ganz aus, also habe ich die gesamten Stäbe zur Sicherung der Apfelbäume mit meinem Bock mitgenommen.

Freundeskreis?

Meine besten Freunde haben sich über meine zweite Ausbildungswahl sehr gefreut und sind immer erstaunt, welche schweren Geschütze ich auffahre. Sie bewundern mich, wie ich alles meistere, und interessieren sich gleichzeitig sehr für meinen Arbeitsbereich. Das schöne am Job? Meine Arbeit in der Firma ist richtig abwechslungsreich, da wir Land-, Baumaschinen und Spezialtransporte fahren. Mal liefern wir Traktoren, Radlader oder auch Hebebühnen. Eigentlich alles, was man sich in diesem Bereich vorstellen kann. Ich erfahre nicht nur täglich Neues aus der Logistikwelt, sondern lerne auch neue und interessante Leute kennen. Das bringt der Job so mit sich.

An meinem Job stört mich

dass es hierzulande nicht genug Anerkennung für unseren Job gibt. Wir Berufskraftfahrer müssen immer mehr Zeit aufbringen als andere, die beispielsweise im Büro oder im Lager arbeiten. Dort ist meist nach acht Stunden Arbeit Feierabend. Außerdem stören mich die Autofahrer, die meinen, sie müssten uns an einer engen Baustelle auf der Autobahn überholen.

Zukunft?

Ich will weiterhin für die Gustav Ziegler GmbH arbeiten. In naher Zukunft habe ich erst mal vor, meinen Kraftverkehrsmeister zu machen, dann sehen wir weiter. Herausforderungen nehme ich jedenfalls gerne an.

Der Ausbildungsbetrieb

Gustav Ziegler GmbH

Adresse: Schützenhausweg 5, 88525 Dürmentingen

Telefon: 07371 9525 137

Internet: www.ziegler-transporte.de

Fuhrpark/Fahrpersonal: insgesamt 85 Lkw, Hängerzüge, Tieflader, Tiefbetten, Spezial-Jumbo-Planenfahrzeuge

Einsatzbereich: nationaler und internationaler Fernverkehr, über die Grenzen Europas hinaus

Fahrerausbildung seit: 2013

Ausbildungsmöglichkeiten: ja

Zuständige Berufsschule: je nach Wohnort des Auszubildenden in Balingen, Reutlingen oder Ehingen an der Donau

Voraussetzung für Bewerbung: Schulabschluss, Mindestalter 17 Jahre, technisches Interesse und Verständnis, Abenteuerlust

Praktikum für Interessenten: ja, auf Anfrage

Ansprechpartner und Ausbildungsleiter: Thomas Ziegler

Werkstattleiter Nutzfahrzeug-Service: Gustav Ziegler