Held der Straße: Mutige Rettung in der Dunkelheit

Mike Parofskie war nach Angaben von Goodyear gegen 22.50 Uhr an einem Abend Mitte März auf dem Weg nach Hause, als das vor ihm fahrende Auto in einer leichten Rechtskurve von der Straße abkam, gegen einen Baum prallte und sich überschlug. Der 48-Jährige stoppte seinen Wagen, alarmierte den Rettungsdienst und machte das Fahrzeug ausfindig. Er befreite die Verletzte und brachte sie erst einmal zu seinem Auto, bevor der Rettungsdienst eintraf. "Komischerweise war ich in der Situation überhaupt nicht nervös oder angespannt, erst als das Adrenalin nachließ, wurden meine Knie weich und ich realisierte, was soeben passiert war", berichtet der gelernte Werkschutzfachmann. Hätte er nicht eingegriffen, wäre die Frau aufgrund der Dunkelheit und der beschädigten Beleuchtung ihres Wagens vermutlich erst wesentlich später entdeckt worden.