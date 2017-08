Greenpeace-Aktion beim Dieselgipfel: Aktivisten besetzen das BMVI

Ein Plakat mit der Aufschrift "Willkommen in Fort NOx" prangte heute Morgen über dem Haupteingang des Verkehrsministeriums in Berlin, aufgehängt von Greenpeace-Aktivisten. NOx ist die Abkürzung für Stickoxide, Fort Knox ein Stützpunkt der US-Army, der vor allem als Lager für die Goldreserven der Vereinigten Staaten bekannt ist. Greenpeace will nach eigenen Angaben mit der Aktion gegen Diesel-Fahrzeuge und für eine saubere Mobilität demonstrieren.