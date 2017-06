Festival: Geiselwind hat begonnen

Seit gestern brummt, hupt und leuchtet es wieder am Autohof Geiselwind: Das gleichnamige Trucker- und Countryfestival hat begonnen. Bis Montag sind einzigartige Showtrucks, Grillbuden, Live-Musik, Händlermeile, Kinderland, Modell-Trucks und weitere Attraktionen geboten. Sogar eine Hochzeit wurde heute Nachmittag in der Autohofkirche gefeiert – danach ging es mit kräftigem Hupkonzert im Korso zurück ins Fahrerlager, wo nun die Party steigt. Ein Foto davon und weitere Impressionen vom Festival findet ihr in unserer Bildergalerie.

FERNFAHRER ist wieder mit US-Trucks und Bühnen von American Truck Promotion am Start, mit Diesel Dieter vom Theater Andersland und seinem berühmten Bonbonregen, mit der Countryband Sawyer, mit Pascal und Heike Wiesner von Drive Concept Wiesner, mit der Semperit-Foto-Box und natürlich mit diversen Abo-Aktionen. Auch unser Shop ist diesmal mit auf Tour: mit Modellen, FERNFAHRER-T-Shirts und vielem mehr. Schaut doch mal vorbei – wir freuen uns auf euren Besuch!