FERNFAHRER Reporter App: Lieblingsstrecken gesucht

Für Jochen Hahn und Knorr-Bremse steht der Start zur Truck Race-Saison kurz bevor. Unter den Lieblingsstrecken des mehrfachen Meisters ist sicherlich neben den Routen durch den Schwarzwald auch der Nürburgring.

Wir möchten schon vorher von euch wissen, wo ihr am liebsten in der Pole-Position steht. Welche Strecke reizt euch mit eurem Lkw am meisten? Zeigt uns dazu eure schönsten und aufregendsten Strecken in einem Bild oder Video. Dafür gibt es von Knorr-Bremse tolle Preise zu gewinnen.

Teilnehmen könnt ihr ganz einfach über die kostenlose FERNFAHRER Reporter App in drei Schritten:

App downloaden Foto oder Video der Lieblingsstrecke hochladen In der App abstimmen und Daumen drücken

Hier könnt ihr die App direkt downloaden:

Android: http://www.fernfahrer.de/repand

Apple: http://www.fernfahrer.de/repios

Zu gewinnen gibt es als ersten Preis ein iPhone 7 mit 128 GB Speicher. Platz zwei bekommt ein iPad Air 2 mit ebenfalls 128 GB, Wifi + Cellular. Als dritten Preis gibt es zehnmal je ein Lkw-Oldtimermodell im Maßstab 1:50.

Viel Spaß und viel Erfolg!

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitarbeiter des ETM-Verlags und deren Angehörige sowie Mitarbeiter der an diesem Spiel beteiligten Unternehmen und deren Angehörige sind teilnahme- aber nicht gewinnberechtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.