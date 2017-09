In Halle 5, Stand 502 setzt die Volvo Bus Corporation neben der Elektromobilität auch auf die Themen Sicherheit und autonomes Fahren. Neben einer Vielzahl von Fahrsystemen zur Verbesserung der aktiven Sicherheit werden innovative Lösungen auf dem Gebiet der Automatisierung vorgestellt.

Fahrsimulator und Probefahrten

Für Besucher besonders attraktiv ist die Fahrt am Steuer des "mitdenkenden Busses". In diesem Simulator können Interessierte sprichwörtlich erfahren, wie Volvo Dynamic Steering, die Fußgänger- und Radfahrererkennung "Pedestrian and Cyclist 2 Detection" und das Docking-Konzept für die Schnellladung eines E-Busses der Marke an der Ladestation einer Bushaltestelle funktionieren.

Auch echte Probefahrten werden von Volvo angeboten – vor der Halle 5 stehen neben einem Hybrid-Gelenkbus vom Typ Volvo 7900 LAH auch ein mit Dynamic Steering ausgestatteter Reise-Hochdecker in Form eines Volvo 9900.