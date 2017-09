In Halle 6, Stand 602 stellt Scania eine Palette von Motoren, die mit Erdgas, Biogas, Ethanol, Biodiesel und HVO betrieben werden können, aus. Auch Hybridbusse werden auf der Busworld vertreten sein. Gas messen die Skandinavier eine besondere Rolle beim Umstieg auf saubere, alternative Kraftstoffe bei. Dies sei "eine wirtschaftlich nachhaltige Lösung, die für eine bessere Umweltbilanz, niedrige Stickoxidemissionen und einen erheblich geringeren Geräuschpegel" sorge.

Scania Fleet Care im Mittelpunkt

Nicht nur die Technik der Busse an sich, auch den Service stellt Scania in Kotrijk in den Mittelpunkt: Mit maßgeschneiderten Wartungsservices will der skandinavische Hersteller zu einer Verbesserung der Wirtschaftlichkeit seiner Produkte beitragen. Der kürzlich eingeführte Fuhrparkservice Scania Fleet Care überwacht die sich im Betrieb befindlichen Fahrzeuge kontinuierlich und plant erforderliche Werkstattarbeiten so ein, dass die Betriebszeiten möglichst nicht tangiert werden.