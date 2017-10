Kaum ein Werkzeug ist in der Werkstatt so unentbehrlich wie die Zange. Sie ist vom Aufbau her im Grunde ein einfaches Werkzeug, denn sie besteht nur aus drei Teilen: dem Griff, dem Gelenk und dem Zangenkopf. Nahezu alle Zangen lassen sich im weitesten Sinne auf einige Grundtypen zurückführen. Die wichtigsten sind greifende beziehungsweise haltende Zangen, schneidende beziehungsweise trennende Zangen, Zangen zum Verformen sowie Kombizangen zum Greifen und Schneiden. Zangen sind, anders als etwa ein Hammer oder eine Säge, äußerst vielseitig einsetzbar. Entsprechend gibt es eine Vielzahl an Zangentypen, die sich im Laufe der technischen Entwicklung herausgebildet haben. Mit nur einer Zange kommt man also nicht weit, um typische Werkstattarbeiten erledigen zu können. Es ist daher kein Zufall, dass die Werkzeughersteller häufig gebrauchte Zangentypen in Sets verkaufen.

Die fünf Anbieter Berner, Gedore, Hazet, KS Tools und Würth haben für unseren Profitest ein Sortiment mit verschiedenen Zangen zur Verfügung gestellt: Universalzange, umgangssprachlich auch Wasserpumpenzange genannt, Seitenschneider, Kombizange und Flachrundzange. Allerdings bieten nicht alle genau diese Kombination im Set an, es gibt auch Dreier-Sets und bei manchen Anbietern sind die Zangen sogar nur einzeln erhältlich.

In den Arbeitsalltag integriert

Testwerkstatt war wieder die Werkstatt des Nutzfahrzeugspezialisten GSS Nutzfahrzeug GmbH & Co. KG aus Langenbernsdorf. Die Produkte wurden, wie bei unserem Profitest üblich, in die Arbeitsabläufe integriert und unter realen Werkstattbedingungen eingesetzt. Getestet hat Fahrzeugtechniker Maik Hanselmann. Wie immer bei unserem Praxistest bilden wir kein Ranking, sondern gehen auf jedes Produkt einzeln ein.

Ein besonderes Augenmerk haben wir dabei auf die folgenden Kriterien gelegt: Ergonomie – liegt die Zange gut in der Hand? Verarbeitung – ist das Werkzeug hochwertig und sauber verarbeitet? Funktion – lässt sich damit der gewünschte Zweck erreichen? Der Gesamteindruck ist eindeutig. "Das sind ordentliche Zangen", sagt Hanselmann, "alles ist hochwertig und präzise verarbeitet, die Qualität ist top." Es gibt zwar Unterschiede, doch, so unser Tester, die seien minimal und manchmal auch Geschmackssache, etwa bei den unterschiedlichen Griffen. Eine "eindeutige Empfehlung", so Hanselmann, sei diesmal kaum möglich.

Dieser Inhalt ist exklusiv für unsere Digital-Abonnenten Melden Sie sich an und prüfen Sie, ob Ihre Abonummer in Ihrem Profil hinterlegt ist. Wenn Sie Abonnent sind, aber noch kein Profil haben, können Sie sich hier registrieren. Weitere Informationen zu Registrierung und Anmeldung finden Sie hier. › Jetzt anmelden