Werkstatt aktuell-Symposium Stegmaier

Elektrisch angetriebene Nutzfahrzeuge im Service

Die exklusive Veranstaltungsreihe von WERKSTATT aktuell startet am 26. April 2018 bei Stegmaier Nutzfahrzeuge in Kirchberg/Jagst mit dem Thema "Elektrisch angetriebene Nutzfahrzeuge im Service". Das Programm im Detail lesen Sie hier. Zur Anmeldung geht´s am Ende des Artikels.